Un nuevo baño adaptado en el Hospital de Manises mejora el bienestar de personas con ostomía

El Hospital de Manises sigue en su empeño con la mejora de la calidad de vida de las personas con ostomía. Si en 2024 el centro sanitario obtuvo la acreditación de Humanización de la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE) por su consulta de Ostomías Digestivas, ahora han habilitado un baño adaptado para personas con ostomía. La instalación está diseñada para facilitar el mantenimiento, el vaciado y el cambio de la bolsa recolectora en condiciones óptimas de comodidad, higiene y privacidad.

Con esta incorporación, el Hospital de Manises se suma a otros centros de referencia de la Comunitat Valenciana que ya cuentan con aseos de estas características, reforzando así una línea común en el sistema sanitario público valenciano orientada a mejorar la experiencia y el bienestar de los pacientes. En este caso concreto, de pacientes ostomizados.

Ubicación de los servicios

Esta nueva instalación se encuentra en la tercera planta, donde también está ubicada la consulta de Estomas con el objetivo de enseñar a los pacientes desde el principio y desde la propia consulta sobre el mantenimiento y cuidado, fomentando la autonomía y el bienestar.

Así es el aseo para personas con ostomía. / A. M.

“Normalmente, los aseos públicos no cuentan con las características necesarias para un cambio o vaciado de bolsa en las condiciones adecuadas. Este nuevo baño es una mejora estructural, un avance en el bienestar y una muestra del compromiso con la dignidad y la calidad de vida de nuestros pacientes", afirma Jesús Ramos, enfermero experto en estomaterapia en la Unidad de Estomas y supervisor de Enfermería de la planta de hospitalización quirúrgica en el Hospital de Manises.

¿Qué es una ostomía?

Una ostomía es una exteriorización en el abdomen, temporal o permanente, realizada quirúrgicamente para permitir la eliminación de deshechos, como heces u orina, cuando debido a enfermedades, lesiones o malformaciones, el cuerpo no puede hacerlo por sí mismo de manera natural.

Con esta iniciativa, "el Departamento de Salud de Manises reafirma su compromiso con la asistencia sanitaria basada en la humanidad, el respeto y la empatía, centrada en las necesidades de los pacientes".