El nuevo paso del Camí dels Arquets de Torrent reabre este viernes tras multiplicar su capacidad hidráulica

El Ayuntamiento de Torrent abrirá este viernes 12 de diciembre el paso del Camí dels Arquets sobre el barranco de l’Horteta, tras permanecer cerrado durante el último mes por obras de reconstrucción que han transformado esta vía rural en una infraestructura más segura y resistente frente a las lluvias. La reapertura permitirá recuperar la circulación en este tramo, aunque los trabajos continuarán durante las próximas semanas hasta su finalización completa.

Las obras llevadas a cabo han incluido la instalación de 20 marcos de hormigón de 2x2 metros, elementos que amplían de manera considerable la capacidad de agua que puede pasar por debajo del paso. Esta medida garantiza que, en la mayoría de episodios de lluvia, el paso del Camí dels Arquets ya no tendrá que cerrarse como ocurría anteriormente, ya que su capacidad hidráulica es ahora mucho mayor que la existente antes de estas actuaciones e incluso superior a la previa a la dana del 29 de octubre de 2024.

Aunque mañana el paso se abrirá al tráfico, los trabajos no han concluido. Actualmente, se están construyendo escolleras de roca a ambos lados del paso, estructuras que protegerán la obra y reforzarán la seguridad frente a posibles crecidas del barranco. Además, se prevé que a mediados de enero se realice el asfaltado completo del tramo, completando así la actuación integral prevista para esta infraestructura clave del municipio.

Comunicación con la zona rural

Durante el tiempo que ha estado cerrado el paso, el ayuntamiento habilitó un itinerario alternativo junto a la A-7, que ha permitido mantener la comunicación con la zona rural. Este paso provisional será cerrado mañana tras la reapertura del camino dels Arquets, para ejecutar obras de mejora, y se espera que reabra aproximadamente el 19 de diciembre, una vez concluidas las intervenciones previstas.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, han visitado hoy las obras antes de su reapertura. Ambos han resaltado la importancia de estas actuaciones para garantizar la seguridad y mejorar la movilidad en la zona rural de Torrent.

Antes y después del Camí dels Arquets, que conecta con la zona rural de Torrent. / A. T.

La alcaldesa Folgado ha afirmado que “la reapertura del paso dels Arquets supone un alivio para nuestros vecinos y agricultores, que recuperan una vía fundamental para la comunicación con la zona rural. Esta actuación no solo repara los daños de la dana, sino que moderniza por completo la infraestructura para evitar los cierres continuos que se producían con cada episodio de lluvia”. Además, la alcaldesa ha señalado que “esta importante obra debe de ir acompañada de la reconstrucción del barranco de l’Horteta aguas arriba, como pedimos insistentemente a la CHJ, con obras de laminación y retención de aguas”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha destacado que “los nuevos 20 marcos instalados multiplican la capacidad de evacuación del agua y permiten que el camino sea mucho más seguro. Aunque mañana abrimos al tráfico, seguiremos trabajando en las escolleras y en el futuro asfaltado para completar una obra que marcará un antes y un después en esta zona del término municipal”.

Esta intervención se enmarca dentro del contrato de emergencia impulsado por el Ayuntamiento de Torrent tras la dana de 2024, actuación que está sufragada con los fondos del Estado. El proyecto integral incluye trabajos en el Camí dels Arquets, el cruce del Pas de Brusa y la obra de paso sobre el barranco de l’Horteta. Entre las actuaciones realizadas se encuentran la demolición de estructuras dañadas, la instalación de los nuevos marcos de hormigón, la ejecución de defensas, la limpieza del cauce y la reposición de los servicios municipales afectados.

Reducir los casos de cortes por inundación

La mejora de este paso inundable responde a la necesidad de aumentar la resistencia y seguridad de la vía frente a lluvias, ya que hasta ahora episodios de precipitación provocaban el cierre recurrente del paso, afectando la movilidad de los vecinos y la actividad agrícola de la zona. Con la instalación de los marcos de 2x2 metros, el paso puede evacuar un volumen de agua mucho mayor, reduciendo significativamente la probabilidad de cortes por inundación.

El Ayuntamiento también está realizando la construcción de escolleras de roca a ambos lados del paso, que reforzarán la estabilidad del terreno y protegerán la estructura frente a futuras avenidas de agua. Una vez completadas, estas defensas complementarán la capacidad de los marcos, mejorando de manera integral la seguridad del paso.

El asfaltado completo del tramo, previsto para mediados de enero, finalizará la actuación y permitirá que la vía recupere su plena funcionalidad y comodidad para los usuarios. Esta última fase incluirá la pavimentación del paso y la nivelación del firme, consolidando así una vía más resistente y duradera.

Con la reapertura de mañana, Torrent avanza hacia la finalización de una intervención prioritaria, que no solo responde a la reparación de los daños causados por la dana, sino que introduce mejoras estructurales para garantizar la continuidad del tráfico en condiciones de lluvia, evitando los cortes frecuentes que se producían en el pasado.

De manera simultánea, se cierra temporalmente el paso alternativo por la A7, que ha estado en funcionamiento mientras duraba la obra principal. Este cierre permitirá ejecutar mejoras adicionales y se estima que el paso provisional reabrirá aproximadamente el 19 de diciembre, asegurando así la movilidad.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la seguridad, la movilidad y la mejora de las infraestructuras rurales, recuperando vías clave para vecinos y agricultores y modernizando los pasos inundables para estar mejor preparados frente a fenómenos meteorológicos adversos.