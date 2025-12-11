Paterna destina medio millón de euros a la modernización del Parque Empresarial Táctica

El Ayuntamiento de Paterna invertirá cerca de medio millón de euros en nuevas actuaciones de mejora del Parque Empresarial Táctica destinadas al actual y próximo ejercicio 2026, gracias a la concesión de las ayudas plurianuales del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), cofinanciadas por el consistorio, para seguir afianzando este enclave estratégico empresarial.

Así lo ha anunciado hoy el alcalde de Paterna y responsable de Promoción Económica, Juan Antonio Sagredo, quien ha destacado que “la inversión que estamos realizando en nuestras áreas empresariales es una prueba clara de nuestro compromiso de colaboración público-privada” al mismo tiempo que ha incidido en que “esta estrategia que venimos impulsando desde hace una década nos avala seguir liderando la creación de riqueza y empleo con el excelente potencial de nuestras áreas empresariales siendo un motor económico a nivel autonómico y nacional”.

Esta semana el consistorio paternero ha procedido con el fresado de pavimento para la mejora viaria correspondiente a la Rotonda Acceso Sector 1, en las calles Corretger nº95-97, nº57-59, nº73-75 y nº113-115, cuyas actuaciones continuarán durante las próximas semanas con el asfaltado final que se complementará con la reposición de la señalización vial tanto horizontal como vertical con el objetivo de garantizar la seguridad en esta área empresarial.

Además, para el próximo año 2026, está previsto acometer el acondicionamiento de las zonas verdes y áreas recreativas en el emplazamiento ubicado en la calle Corretger. Del mismo modo, en la Entidad de Gestión y Modernización Parque Empresarial Táctica, el consistorio pretende seguir con las intervenciones necesarias en la parcela municipal con el fin de dotar los servicios necesarios para las oficinas de la asociación de empresas.