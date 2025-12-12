Catarroja incluirá en enero la ecotasa de basuras en el recibo del agua que podría triplicarse

La inclusión del pago de la nueva ecotasa de basuras a partir de enero está llevando de cabeza a los ayuntamientos pero sobre todo a los usuarios, que van a sumar un nuevo impuesto. Los consistorios han apostado por varias fórmulas para incluir la nueva directiva del Parlamento Europeo que obliga a los consistorios a repercutir este impuesto directamente en los ciudadanos. En el caso de Catarroja de optado por incluirlo en el recibo del consumo de agua, con una cuota fija de 40 euros, fraccionada en cuatro recibos anuales, y una cantidad variable de 0,77€ por m3, vinculada al consumo.

Hasta ahora, se pagaba 32 euros y el Ayuntamiento de Catarroja había sumido parte del coste, mientras que el resto lo pagaba la ciudadanía teniendo en cuenta únicamente los metros cuadrados de los inmuebles. "Algo que considerábamos injusto porque pagaba lo mismo una persona que vivía sola, que una familia de cinco integrantes, y consideramos que cuanta más agua se gasta, más residuos se genera", señala la alcaldesa Lorena Silvent. La primera edila afirma que en algunos casos se triplicará el recibo del agua partir de enero, comparado con el de este año.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. / A.C.

Es por eso, que el consistorio ha previsto algunas bonificaciones: "Se congelará la ecotasa para familias por debajo del sueldo mínimo profesional o IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)", señala Silvent, quien además apunta que la tasa fija de 40 euros se prorratea en cuatro cuotas a lo largo del año.

Remunicipalización de la recogida de basuras

Este cambio en la tasa en enero, viene acompañada también de un cambio sustancial en la recogida de residuos. A partir de 2026 el consistorio ha decidido asumir la recogida de residuos urbanos, al finalizar el contrato con la actual empresa, de 20 años, con la que no estaban muy satisfechos. "Desde el pasado 5 de octubre nuestra empresa pública Eserca asumió el mantenimiento del servicio complementario de los servicios urbanos, subrogando a 8 personas, y nos dimos cuenta de que gestionarlo nosotros será más eficaz, además de suponer un ahorro inicial de 50.000 euros", apunta.

Contenedores inteligentes y tarjetas personales identificativas

Esta remunicipalización de la recogida de residuos supone la sustitución progresiva de todos los contenedores durante el primer trimestre, reubicación de las islas tras la eliminación de los contenedores subterráneos ya ejecutada, y también se pretende implantar sensores en los contenedores para medir la carga y optimizar las rutas e incluso que los usuarios cuenten con una tarjeta, con la que se podrá premiar su compromiso de reciclaje, y obtener premios directos en servicios locales como descuentos en comercios o entradas a espectáculos.

También se renovará la flota de camiones, con recogida a través de un sistema lateral en la mayoría del municipio, "aunque seguirá siendo trasera en calles más estrechas de los barrios del Raval, el Mercat y Les Barraques". En estos barrios, según indicó la alcaldesa, también se esperá más adelante implantar el sistema de recogida puerta a puerta, que en un primer momento y como prueba se hará en el polígono.

Mantendrá externalizada la limpieza viaria

De momento, el Ayuntamiento de Catarroja no puede asumir la limpieza viaria, que mantendrá contratada con la empresa que también asumía hasta ahora la recogida de residuos. Algo que está perjudicando la remunicipalización, ya que la contrata está poniendo problemas en la subrogación de los empleados y en el traspaso de los camiones ya amortizados.