El CEIP l’Horta de Paiporta organiza un mercadillo solidario para tener "un patio digno"

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP L’Horta de Paiporta ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para apoyar a la comunidad educativa del centro gravemente afectado por la dana, que dejó inutilizadas sus instalaciones. Con el fin de recaudar fondos destinados a la adecuación del patio de su colegio provisional, ubicado actualmente en módulos prefabricados, las familias celebrarán la segunda edición del Mercadillo Solidario de Libros el sábado 13 de diciembre, en el vestíbulo de la estación de metro de Xàtiva (València).

El mercadillo contará con una amplia selección de libros donados, en su mayoría de literatura infantil y juvenil, aunque también habrá obras para público adulto. Todas las donaciones provienen de familias, vecinos y entidades colaboradoras que han querido mostrar su apoyo al alumnado afectado por la catástrofe.

Por un centro más habitable

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la creación y mejora de espacios esenciales en el patio del colegio temporal. Entre las prioridades se encuentran la instalación de zonas de sombra, que protejan al alumnado durante el recreo y las actividades deportivas; crear áreas de juego y experimentación; adecuación del pavimento para la práctica de actividades lúdicas y deporticas; y la colocación de vegetación y plantas para transformar este entorno provisional en un espacio más habitable y acogedor.

Desde el AMPA destacan que “cada libro comprado es un paso más hacia un patio digno, un lugar donde los niños y niñas puedan jugar, aprender y sentirse seguros mientras llega la reconstrucción definitiva del centro, cuyos trabajos todavía no han comenzado”.