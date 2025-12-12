De Granada a Paiporta en busca del Gordo

Miguel compró ayer decenas de décimos de lotería con un mismo número. La suerte la fue a buscar a Paiporta, una de las zonas más castigadas de la dana. Lo curioso de esta historia es que Miguel es de un pueblo de Granada que se llama Castilléjar y acudió esta semana a l'Horta Sud, únicamente a buscar la lotería de Navidad. ¿Por qué? Como ya señalaron varias loteras de la localidad, desde la tragedia, parece que la suerte se busca en las zonas más castigadas, como una especie de lugar de peregrinaje, la 'Lourdes' de los sorteos de la lotería.

Miguel saluda al entrar y desea 'felices fiestas' al salir y lleva con él un sobre blanco. Dentro, lo que podría ser su mayor fortuna. "Cuando pasó todo vinieron compañeros de mi empresa para traer ayuda humanitaria en furgonetas repletas de productos básicos. Lo que pasó aquí me tocó mucho", explica el hombre a este diario.

"Hace dos semanas fui a Barcelona por trabajo y mientras me volvía a casa pensé en venir para comprar lotería, pero finalmente no lo hice. Hoy he ido a Alicante y al salir he pensado, ¿y si voy ahora a Paiporta?". Dicho y hecho. A medio día estaba en la administración de Cristina Piles. "Aquí creo que estará mi suerte pero además vengo porque ya que voy a jugar, mejor hacerlo aquí y ayudar a levantar los comercios de Paiporta", señala.

Aprovecha para llevarse el mismo numero. No solo para él, sino también para su familia y sus amigos. Una vecina, que presumía que allí cayó el Gordo hace unos años ya, le decía, contenta: "ya verás como te llevas el Gordo, seguro que no te olvidas jamás de este día".

Miguel, con los décimos que compró en Paiporta. / Daniel Tortajada

La suerte, como la fe, es omnipresente, aunque según la espiritualidad de cada uno hay ciertos espacios donde se vuelve más intensa y donde conectarse más a ella. En los sorteos de lotería, la suerte está en las administraciones, pero la ubicación de los puntos de venta importan. Y son, en algunos casos, otro tipo de lugares de peregrinación. Se tiene la creencia de que allí donde ha pasado una desgracia la suerte será más intensa, será más generosa, se repartirá.

Por eso, Paiporta es un ejemplo de cómo los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 se han convertido, también, en espacios de peregrinación en busca de esa suerte que se reparte el día de 22 de diciembre, en el Sorteo de Navidad. El año pasado cayeron varias dosis de fortuna en estos municipios castigados y muchos esperan que esta sea la tendencia este año también, pues hace "mucha falta".