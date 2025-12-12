Kira, la primera perra policía de Alboraia

La Policía Local de Alboraia ha presentado a Kira, la primera incorporación de cuatro patas a la Unidad Canina (K9) del Cuerpo de Seguridad Local. Forma equipo con su entrenadora, una agente de la Policía Local, y empezará a trabajar por la seguridad ciudadana a partir de la semana que viene.

Esta mañana se ha presentado la nueva Unidad Canina (K9) en el Ayuntamiento de Alboraia, con la presencia del alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, el concejal de Seguridad Ciudadana, Sebastián Torres, la concejala Conxa Villena y el Comisario Jefe de la Policía Local.

Kira es una border collie de dos años y medio que lleva siendo entrenada por la agente con la que forma tándem desde los dos meses. Está especializada en la detección de sustancias estupefacientes, y realizará servicios en controles de tráfico y espacios públicos, en eventos festivos y en trabajos para la prevención del consumo y tenencia en vía pública, entre otras labores.

Además, Kira también será una incorporación muy valiosa en las charlas y actividades didácticas en los centros escolares de Alboraia, ya que tiene un carácter muy sociable. Pero Kira y su compañera humana no estarán solas, ya que se está entrenando a otra integrante de la Unidad Canina para incorporarse más adelante. Se trata de Hannah, una pastor alemán que será la próxima incorporación a la UCAN.