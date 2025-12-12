L'Horta Sud analiza la pornografía y su relación con el consentimiento en la juventud

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha celebrado este viernes la primera sesión de sus Jornadas Técnicas de Juventud, dedicadas este año a analizar cómo han cambiado las violencias sexuales en un contexto donde las relaciones digitales forman parte del día a día de los adolescentes. Durante la jornada, varios expertos han apuntado cómo la pornografía mainstream y los discursos que circulan por las redes están influyendo en la forma en que muchos jóvenes interpretan el deseo, las relaciones o la idea misma de consentimiento.

El encuentro ha reunido profesionales de diferentes ámbitos como son juventud, educación y servicios sociales, y que trabajan directamente con jóvenes y que buscan nuevas herramientas para afrontar situaciones cada vez más complejas.

La bienvenida ha ido a cargo del presidente de la mancomunidad, José F. Cabanes, que ha remarcado la necesidad de contar con espacios de formación y reflexión compartida. "Los jóvenes crecen en un entorno que cambia muy rápido, y nosotros también tenemos que evolucionar en la manera de acompañarlos", ha afirmado.

Virgina Soldino en las jornadas. / L-EMV

La primera ponencia ha sido impartida por la Dra. Virginia Soldino, profesora de la Universitat de València, que ha presentado resultados de varios estudios sobre grooming y explotación sexual de menores en línea. A partir de casos reales, ha explicado cómo operan los agresores, qué estrategias utilizan para ganarse la confianza de los menores y de qué manera las identidades falsas, incluido perfiles que cambian de sexo, se han convertido en una herramienta habitual para manipularlos. Soldino ha insistido que es fundamental entender estos mecanismos para poder detectarlos a tiempo y trabajar la prevención desde una educación afectivosexual más crítica.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la proyección del corto Manadas Alfa: De niños a lobos, presentada por el profesor Pablo Galindo, de la Universidad de Granada e integrando del proyecto. Galindo ha expuesto como la pornografía mainstream y los discursos que circulan por las redes están influyendo en la forma en que muchos jóvenes interpretan el deseo, las relaciones o la idea misma de consentimiento. Durante su intervención, ha reflexionado también sobre el papel que juega la prostitución en la socialización de pequeños adolescentes y sobre como estas prácticas pueden contribuir a normalizar conductas violentas o desiguales.

La parte final de la jornada ha sido dinamizada por el colectivo Massa Salvatge, que ha propuesto una actividad centrada en la autoestima, los límites personales y la comunicación emocional. A través de un trabajo creativo con imágenes y mensajes, han invitado las personas participantes a reflexionar sobre cómo se construye el deseo y como se puede promover una mirada más libre de presiones y más respetuosa.

Continuidad el 16 de diciembre

Las jornadas continuarán el martes 16 de diciembre, con una segunda sesión orientada a la aplicación práctica: talleres específicos para profesionales que trabajan directamente con jóvenes en centros educativos, servicios municipales y programas comunitarios impartidos por la educadora social Estela Buenaventura y la intervención del proyecto Bróders.