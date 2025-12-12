El Club de Atletismo de Torrent denuncia que la continuidad de su actividad está en peligro, pues el ayuntamiento quiere instalar unos postes de Rugby en el mismo campo, lo que para la entidad deportiva hará incompatible la práctica de estos dos deportes. De momento, el campo no podrá albergar competiciones. Visiblemente nervioso y emocionado, Miguel Ángel Villalba fue el último en tomar la palabra en el pleno de diciembre de Torrent el pasado día 4. "Es la primera vez en 42 años que vengo al pleno por a mostrar mi malestar ante una injusticia así”, señaló afectado el presidente del Club de Atletismo de Torrent. "Nadie en el mundo del atletismo entiende el ninguneo en Torrent”, consideró.

La razón de su intervención, explicó, es que pese a haber comunicado al ayuntamiento todas las implicaciones que tendrá para el club, con 386 atletas, la instalación en el mismo campo de dos postes de 12 metros unidos entre sí y separados por seis metros para el Club de Rugby (con un total de 15 miembros), este ha hecho caso omiso y continuará con este cambio en el espacio de entrenamiento.

Las razones del malestar son varias; muchas explicadas ya en Levante-EMV, pero además de las morales e históricas (pues son de los pocos clubes de España que tienen tal nivel y el volumen de logros deportivos) también están las deportivas y de seguridad.

Tal como explicó Villalba, la instalación de estos postes hará imposible entrenar lanzamiento de jabalina y otras disciplinas, pues el riesgo de provocar una colisión es alto. Solo pueden tirarse desde el centro del campo, no puede ser desde un lateral como se les ha sugerido. "Si lo hacemos así, cualquier lanzamiento que no fuera recto pondría en peligro a atletas y personas que estuvieran haciendo cualquier actividad. Eso es descartable porque es peligrosísimo".

Para el club, esto es un desplante a la trayectoria de una institución deportiva que lleva décadas en actividad y que ha llevado el nombre de Torrent hasta lo más alto de los méritos de atletismo, además de un agravio por la labor social de la entidad de atletas. La infraestructura deportiva, tanto en instalaciones como en número y calidad de atletas con los que cuenta la ciudad de l'Horta Sud, solo es comparable a cuatro o cinco clubes de España. Su situación y nivel es casi único.

"Tienen todo el derecho a utilizar instalaciones municipales"

Por su parte, la concejala de Deportes, M.ª Ángeles Lerma (Vox), respondió a la intervención diciendo que "no estamos poniendo el atletismo ni por delante ni por detrás" y aseguró que "en ningún momento he ocultado que se iban a poner postes, pero van a ser desmontables".

Asimismo, señaló que ella siempre "ha sido franca" y que ha concretado tanto con el club de Rugby como con el Parc Central lo que van a instalar. "Todos tenéis derecho a utilizar las instalaciones que son municipales, pondrán los palos cuando los tengan que poner y los quitarán cuando acaben. Tienen sitio para guardarlos".

Unas declaraciones que Villalba consideró que no eran realistas, porque los postes miden doce metros y "no se pueden poner y quitar, eso es inviable". En la práctica, tendrían que colocarlos, entrenar y desmontarlos (con todo lo que eso conlleva) y volver a ponerlos al día siguiente. Algo inviable, consideran los atletas, en el ritmo del día a día. Con todo, las prácticas del Rugby y el atletismo ("que son 20 deportes en uno", dicen), no son compatibles porque hay disciplinas que crean agujeros en el césped y eso es también peligroso para los jugadores de rugby.