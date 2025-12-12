Paterna acabará 2025 liderando las contrataciones en Valencia, con una media de 3.500 contratos al mes

Paterna va a acabar el año liderando las contrataciones en la provincia de Valencia, con una media mensual de alrededor de 3.500 contratos, consolidando su posición como uno de los principales motores de creación de empleo y actividad económica de la Comunitat Valenciana. Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la ciudad registró en el mes de noviembre 3.439 nuevos contratos, una cifra que se mantiene en la línea de la elevada media mensual de contratación que viene sosteniendo el municipio a lo largo de este 2025.

Este liderazgo en la contratación está impulsado especialmente por el sector industrial, que concentra el 38 % de los contratos, en coherencia con el potente tejido empresarial de Paterna, sus seis áreas empresariales y su reconocimiento como Primer Municipio Industrial Estratégico.

A este respecto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha subrayado que "durante estos últimos diez años hemos trabajado para que Paterna sea un referente en la creación de empleo, apostando por políticas que favorecen la implantación de empresas, la innovación, la competitividad y la colaboración público-privada". "No es casualidad que Paterna acabe el año liderando las contrataciones en la provincia, ya que contamos con un ecosistema empresarial sólido, diversificado y en constante crecimiento, que genera oportunidades laborales estables y de calidad", ha recordado el primer edil.

Esta intensa actividad en la contratación se refleja también en el mes de noviembre, donde el número de personas desempleadas se sitúa en 4.250, lo que supone 93 menos que el mes anterior y 414 menos que en el mismo mes del año pasado. Por último, Sagredo ha asegurado que “desde el equipo de gobierno continuaremos reforzando nuestra estrategia económica para seguir liderando la creación de empleo y consolidando a Paterna como una ciudad de oportunidades para trabajar, emprender y crecer”.