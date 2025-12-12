Quart de Poblet da la bienvenida a la Navidad

La Navidad ha llenado de luz y magia el municipio de Quart de Poblet. Como cada año, el tradicional encendido de luces ha reunido a decenas de familias frente a las puertas del Ayuntamiento para celebrar el inicio de una de las épocas más esperadas del año. Una tradición que llega, además, con una amplia programación especial para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de las fiestas de manera inclusiva y participativa.

Una de las acciones más concurridas dentro de la programación navideña ha sido el “Pueblo de Papá Noel”, un espacio que ha congregado a los niños y niñas del municipio, quienes han podido entregar sus cartas y disfrutar de actividades como el pintacaras, en un ambiente festivo y lleno de ilusión.

Esta actividad ha dado paso al tradicional encendido de luces de Navidad por todas las calles y barrios de Quart de Poblet, donde una cuenta atrás ha marcado el tan esperado momento para vestir de color e iluminación el municipio, que se mantendrá durante todas las fiestas.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, acompañada por los niños y niñas del Consell Municipal de Infancia y Adolescencia (CMIA), ha sido quien ha dado la bienvenida a la Navidad. “Gracias por poner tanta ilusión y por recordamos a los mayores que la Navidad se vive mejor con una sonrisa”.

Un espectacular árbol navideño frente a las puertas del ayuntamiento de Quart de Poblet / A:Q.P.

La alcaldesa, además, ha anunciado como principal novedad de este año que el próximo martes 16 de diciembre se estrenará una ruta navideña familiar con marionetas, especialmente diseñada para recorrer las calles de Quart de Poblet y redescubrir el encanto del alumbrado navideño desde una perspectiva innovadora.

La Fireta de Nadal, uno de los eventos más esperados

Además, una de las actividades más esperadas, sin duda, es la Fireta de Nadal, que se celebrará los días 29 y 30 de diciembre, en la explanada que hay junto a la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor. Las puertas se abrirán a las 10 horas y habrá un sinfín de actividades gratuitas hasta 18 horas. Un evento que cuenta con la participación de las áreas municipales y las entidades culturales, deportivas, juveniles, musicales y sociales, que además contará con actuaciones y todo tipo de animaciones y talleres que harán que los niños y niñas disfruten al máximo en estos días tan especiales en los que son los protagonistas.

La programación cultural tampoco puede faltar durante las fiestas navideñas. El Auditori Molí de Vila acoge el sábado 13 el Concert de Nadal de la Banda Juvenil La Unió, mientras que el sábado 20 será el turno del Concert de Nadal de la Banda L’Amistat. Además, el domingo 21 de diciembre tendrá lugar el Concierto del 50 aniversario del Orfeó Veus Juntes, en la Iglesia de la Puríssima Concepció; y finalmente el miércoles 24 de diciembre, la Escola Coral Veus Juntes será la protagonista con la tradicional Ronda de Villancicos por el municipio.

Los niños y niñas han visitado el Pueblo de Papá Noel en el encendido de luces de Navidad / A.Q.P.

En el marco de las actividades culturales y de ocio familiar, durante las vacaciones escolares el Auditori Molí de Vila acogerá el musical “La gata con botas” el martes 23 de diciembre, mientras que el domingo 28 de diciembre se proyectará la película de estreno “Zootrópolis 2”.

El deporte también es protagonista

Las fiestas navideñas de Quart de Poblet también tienen prevista una amplia programación deportiva para las próximas semanas. El principal acto, sin duda, será la carrera San Silvestre, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre y que recorrerá el municipio en un ambiente de diversión donde lo importante es disfrazarse y disfrutar de toda la animación.

Además de ello, Quart de Poblet también tiene preparados los Festivales escolares de Navidad con exhibiciones de patinaje o gimnasia rítmica, así como la entrega del Torfeo Social del Club de Natación el próximo 23 de diciembre, o las “3 horas Non-Stop running” del club Tritortugas el 28 de diciembre.

Campanadas para recibir el 2026

En el marco de la programación de las fiestas, Quart de Poblet celebrará la Nochevieja en el aparcamiento Roll de les Eres, donde la música de la DJ Raquel Maravilla iniciará la fiesta a partir de las 23:30 horas.

Tras las campanadas, un espectacular castillo de fuegos artificiales iluminará el cielo de Quart de Poblet, dando paso a la actuación de la Orquesta La Fiesta, que acompañará a vecinos y vecinas en la bienvenida del Año Nuevo.

Una cabalgata para todos los públicos

El cierre de la programación llegará el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos. El desfile arrancará a las 18:15 horas desde la calle Ramón y Cajal y recorrerá diversas calles del municipio hasta llegar a la Biblioteca Municipal Enric Valor, donde tendrá lugar la Recepción Real para que los niños y niñas puedan entregar sus últimos deseos antes de la noche más mágica del año.

Con esta completa propuesta navideña, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, el mantenimiento de las tradiciones y la creación de espacios para el disfrute y la convivencia ciudadana en unas fechas tan señaladas.