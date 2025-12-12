"Reconstruïnt Frankenstein" se alza como ganador del concurso de teatro de Mislata

La XLIII edición del Concurso de Teatro Vila de Mislata ya tiene palmarés. La gala final, conducida por Bullanga Companyia Teatral en el Centro Cultural Carmen Alborch, puso el punto final al certamen amateur de teatro en valenciano que, año tras año, se ha hecho un lugar propio entre las grandes citas del género en la Comunitat Valenciana. Al acto asistieron el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, la concejala de Cultura, Pepi Luján, y otros miembros de la corporación municipal, que quisieron acompañar a todos los nominados.

La noche tuvo una clara protagonista: la Jove Companyia de l’Últim Toc, que salió como gran vencedora al llevarse el primer premio al mejor espectáculo con Reconstruïnt Frankenstein, bajo la dirección de Emili Chaqués. El montaje también fue reconocido con el premio a la mejor dramaturgia o adaptación escénica y la mejor dirección.

El segundo premio recayó en La Gràcia de Mentir Arts Escèniques por Valèntia, mientras que el tercero fue para el Grup de Teatre Pànic Escènic con Última planta. El accésit al mejor espectáculo fue a parar a Entre nosaltres, del grupo de la Falla El Canet.

En el apartado interpretativo, el jurado distinguió Amparo Sospedra como mejor actriz por Última planta, y Maria Carañana por su interpretación en Red Pontiak. El premio a la mejor actriz de reparto fue para Clara Merino por Valèntia. En categoría masculina, Samuel Romo recibió el galardón al mejor actor por Reconstruïnt Frankenstein, y Marcel Santacreu fue reconocido como mejor actor de reparto por Totus Plautus.

El premio del público, especialmente celebrado porque nace directamente del voto de los espectadores y espectadoras, fue para Pànic Escènic con Última planta, que obtuvo una puntuación media de 4,723 puntos. El palmarés se completó con el “Maties Ruiz” al uso de la lengua y la dicción para Tarub Teatre por Animals de companyia y el “Nemesio Batres” a la mejor estética de conjunto para Comuna Gàbia por A les fosques.

Grupo de teatro galardonado en Mislata. / L-EMV

En el tramo final de la gala, Bielsa, encargado de librar el primer premio, reivindicó el papel del concurso como proyecto de ciudad y de cultura: "Esta 43.ª edición es la prueba de más de cuatro décadas de compromiso sostenido con el teatro no profesional, con la lengua valenciana y con las artes escénicas como motor de crecimiento colectivo”. El alcalde remarcó también que el certamen “se consolida como un referente cultural gracias al esfuerzo de las compañías y a un público fiel que lo hace suyo”, y concluyó que “cada función es también una manera de hacer ciudad y una invitación a la libertad, a la creación y al arte".