"Han talado 52 árboles en la Canyada, algunos de más de medio siglo de vida"

"La Canyada tendrá ahora 52 pinos menos", tal como denuncia Compromís. El Ayuntamiento de Paterna está ejecuntando la tala de este medio centenar de árboles, algo que para Compromís es una "barbaridad ecológica" y que va en contra de la preservación del entorno natural en el que se enclava este barrio paternero. Una denuncia que ya hicieron hace apenas un mes. "Esto no es querer al barrio, no se puede talar el arbolado para tener una acerca más bonita, el proyecto tendría que ir pensando en el mantenimiento de las unidades naturales", lamenta el concejal Carles Martí.

Tala de árboles en la Canyada, en la calle 29. / L-EMV

Compromís lamenta que, además, hay pinos que tienen una vida de más de cincuenta años, que cortan "de un plumazo y sin ningún tipo de miramiento". En prinicipio, señalan, la razón que alegan es la accesibilidad de las calles, porque tienen que tener una anchura determinada. Con todo, los valencianistas señalan que esto podría cumplirse, sin cortar "de cuajo" historia natural del barrio.

Concretamente, alertan de que "serán 52 pinos de gran tamaño y edad avanzada, además de un número indeterminado de yucas", los que desaparecerán del mapa para dar paso al Proyecto Básico y de Ejecución Vía Pública 2025 fase I La Canyada, que "afectará calles tan emblemáticas como la Calle 29, Montecanyada, la rotonda del Pla del Pou o la Calle 200".

Como ya denunció la portavoz valencianista, Carmen Gayá, lo más sorprendente, es que “ninguno de los árboles será talado por enfermedad, peligro estructural o muerte vegetal. Los informes municipales hablan de daños sobre las infraestructuras viarias y seguridad. Justificaciones que, según la formación valencianista, llegan después de décadas de convivencia pacífica entre árboles, aceras y vecinos".