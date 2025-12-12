"Han talado 52 árboles en la Canyada, algunos de más de medio siglo de vida"
Compromís denuncia que la actuación es "una barbaridad ecológica"
La ejecución responde a un proyecto de 5,5 millones de euros para mejorar las aceras y la seguridad
"La Canyada tendrá ahora 52 pinos menos", tal como denuncia Compromís. El Ayuntamiento de Paterna está ejecuntando la tala de este medio centenar de árboles, algo que para Compromís es una "barbaridad ecológica" y que va en contra de la preservación del entorno natural en el que se enclava este barrio paternero. Una denuncia que ya hicieron hace apenas un mes. "Esto no es querer al barrio, no se puede talar el arbolado para tener una acerca más bonita, el proyecto tendría que ir pensando en el mantenimiento de las unidades naturales", lamenta el concejal Carles Martí.
Compromís lamenta que, además, hay pinos que tienen una vida de más de cincuenta años, que cortan "de un plumazo y sin ningún tipo de miramiento". En prinicipio, señalan, la razón que alegan es la accesibilidad de las calles, porque tienen que tener una anchura determinada. Con todo, los valencianistas señalan que esto podría cumplirse, sin cortar "de cuajo" historia natural del barrio.
Concretamente, alertan de que "serán 52 pinos de gran tamaño y edad avanzada, además de un número indeterminado de yucas", los que desaparecerán del mapa para dar paso al Proyecto Básico y de Ejecución Vía Pública 2025 fase I La Canyada, que "afectará calles tan emblemáticas como la Calle 29, Montecanyada, la rotonda del Pla del Pou o la Calle 200".
Como ya denunció la portavoz valencianista, Carmen Gayá, lo más sorprendente, es que “ninguno de los árboles será talado por enfermedad, peligro estructural o muerte vegetal. Los informes municipales hablan de daños sobre las infraestructuras viarias y seguridad. Justificaciones que, según la formación valencianista, llegan después de décadas de convivencia pacífica entre árboles, aceras y vecinos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un joven de 21 años sin hogar en pleno centro de València
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- Y el híbrido 'salvó' a Ford Almussafes
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- El asesino machista de Catarroja: 'Mi chica está mala, le pasa algo. No se despierta
- Profesionales de todos los sectores rechazan empleos en Valencia por no poder pagar el alquiler
- ¿Por qué van los profesores valencianos a la huelga?