Un taller participativo en Catarroja para definir las prioridades en materia de vivienda
El ayuntamiento invita a la ciudadanía a este acto en el que podrán presentar propuestas que permitan mejorar el acceso a alquileres asequibles, la rehabilitación y evitar la exclusión residencial
El Ayuntamiento de Catarroja, en el marco del programa Catarroja Avança, celebra el próximo martes 16 de diciembre el taller participativo del plan municipal de Vivienda (PMV), una sesión abierta a la ciudadanía en general, a las asociaciones y entidades sociales donde se recogerán propuestas sobre los principales retos residenciales del municipio.
El taller tendrá lugar en el Espai Jove de 17:30 a 19:30 horas y durante la sesión se trabajará con tres grupos simultáneos, donde se plantearán propuestas sobre las necesidades y desafíos. Un primer grupo analizará el acceso a la vivienda y al alquiler asequible en Catarroja, explorando formas de facilitar la emancipación juvenil y fortalecer la oferta de vivienda disponible. El segundo se centrará en la rehabilitación, la conservación y la resiliencia posdana, poniendo el foco en la mejora del estado de los edificios y en la capacidad de respuesta ante inundaciones.
Finalmente, el tercero tratará la prevención de la vulnerabilidad y la exclusión residencial, donde se plantearán medidas de apoyo social y habitacional. La asistencia al taller es abierta y se recomienda la inscripción en este enlace: https://catarrojavanza.es/events/taller-de-vivienda/
