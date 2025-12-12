El Torrent vuelve a su campo diez días después de la Copa

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha anunciado la homologación oficial del campo de fútbol de Sant Gregori, un hito que certifica que la instalación cumple con todos los requisitos reglamentarios para la disputa de competiciones oficiales y que marca un antes y un después para el deporte local y, especialmente, para el Torrent CF. La homologación llega tras la finalización de las principales actuaciones de mejora llevadas a cabo en el recinto deportivo, que ya presenta una imagen completamente renovada y adaptada a los estándares federativos.

La actuación ha permitido dotar al campo de Sant Gregori de un nuevo césped artificial de última generación, acompañado de un sistema de riego perimetral renovado, nuevas porterías reglamentarias, adecuación y acondicionamiento de banquillos, banderines de córner, entre otras actuaciones. Aunque está prevista la incorporación de un nuevo marcador electrónico, este elemento se encuentra pendiente de instalación, por lo que, de manera provisional, continuará en funcionamiento el marcador actual sin que ello afecte a la celebración de partidos oficiales.

Una inversión de 850.000 euros

La renovación y mejora del campo de fútbol de Sant Gregori se enmarca dentro de una inversión global del Ayuntamiento de Torrent que supera los 850.000 euros, destinada a la renovación y modernización de esta instalación deportiva. Esta inversión incluye también la mejora del vallado perimetral del recinto que se realizó y supondrá la mejora de la iluminación, la mejora del graderío para incrementar la seguridad y la accesibilidad. Un esfuerzo inversor continuado que refleja la apuesta municipal por el deporte y que ha culminado con la homologación oficial del campo por parte de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

Esta homologación confirma que la instalación cumple con las dimensiones, condiciones técnicas y servicios exigidos para el fútbol once. Este reconocimiento permite que el campo vuelva a acoger encuentros oficiales y consolida a Sant Gregori como una instalación de referencia dentro del complejo deportivo municipal.

Partido contra la Unión Deportiva Poblense de Mallorca

Como muestra de ello, el Torrent CF ya ha podido entrenar en el día de hoy sobre el nuevo césped, estrenando unas condiciones de juego óptimas que redundan tanto en el rendimiento deportivo como en la seguridad de los jugadores. Además, el equipo disputará el próximo domingo 14 su primer partido oficial en el renovado campo, enfrentándose a las 12:00 horas a la Unión Deportiva Poblense de Mallorca, en un encuentro que se vivirá como una jornada especial para el club y su afición.

Desde el Ayuntamiento de Torrent se ha incidido en que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de mejora y modernización de las instalaciones deportivas municipales, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, apoyar a los clubes locales y ofrecer espacios seguros, modernos y de calidad para la ciudadanía. La renovación de Sant Gregori y su homologación federativa representan, en este contexto, un ejemplo claro de inversión útil y alineada con las necesidades reales del deporte torrentino.

Con la vista puesta ya en el encuentro del próximo domingo, el consistorio ha querido trasladar su apoyo al Torrent CF y animar a la afición a llenar las gradas en este estreno oficial del nuevo campo, que simboliza el inicio de una nueva etapa para el fútbol local en un Sant Gregori renovado y homologado para competir al máximo nivel.