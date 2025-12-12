Mompó, de comida con el PP de l'Horta Sud en Paiporta

Llega la Navidad y con ella las típicas comidas de trabajo....también para los partidos políticos de la comarca. En este caso así el Partido Popular de l'Horta Sud las que han aprovechado este viernes 12, previo a Santa Lucía, para celebrar el fin de año y la llegada del próximo, donde los populares ya van a poner su mirada en la preparación de las elecciones de 2027, para intentar arrebatarle la mayoría que el PSPV aún mantiene en esta comarca.

En estas fechas tan especiales, el PP tuvo un gesto y decidió realizar esta típica comida navideña en el epicentro de la dana, en Paiporta, en un restaurante que sufrió graves daños , peroque ha conseguido salir a flote, como es La Bocatina, en el polígono La Pasqualeta.

Mompó dedicó unas palabras a los presentes. / PP=

Los populares de l'Horta Sud tuvieron a un invitado de honor. Vicente Mompó, presidente de la Diputació de València y para muchos futurible candidato al la Generalitat en 2026, llegó entre aplausos entre los asistentes y dedicó unas palabras a todos, micrófono en mano. Tampoco dudó en hacerse fotos con los militantes que así se lo pedían.

Junto a él, en la mesa, estaba el alcalde de Massanassa y diputado, Paco Comes, o la portavoz y concejala del PP de Paiporta, Chelo Lisarde, y su marido y exalcalde de Paiporta, Vicente Ibor, o el concejal de Llocnou de la Corona, Rubén Molina, también la concejala de Picassent y diputada, Inma González, la diputada Reme Mazzolari o el senador Fernando de Rosa.