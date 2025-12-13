Alerta roja
Aldaia se blinda frente a un posible desbordamiento de la Saleta por la alerta roja
La Aemet ha decretado el nivel rojo de alerta por lluvias a partir de las 12 horas del domingo
La alerta roja ya está provocando las primeras reacciones de los consistorios, sobre todo en aquellos de la zona cero de la dana del 29-O. Uno de ellos es el de Aldaia, que tras las inundaciones provocadas por la riada de octubre de 2024, ha decidido instalar la primera barrera de contención en los alrededores del barranco de la Saleta para proteger a la población de posibles barrancadas. Emergencias ha alertado mediante un Es-Alert, enviado a las 19.23 horas, de posibles desbordamientos de cauces, y el recuero de la dana está aún muy reciente, pese a que ya han pasado casi 14 meses.
Además de la instalación de las barreras de protección -hay metálicas y otras con bolsas repletas de arena-, llevada a cabo por los Servicios Municipales; las autoridades municipales están enviando mensajes de alerta a través del bando. Cabe recordar que el barranco de la Saleta, que no está conectado con el nuevo cauce, atraviesa el municipio y que no tiene una profundidad demasiado elevada.
La emergencia comenzará a las 12 horas del domingo y se prolongará durante toda la jornada para alargarse, al menos, hasta las 5.59 horas del lunes 15 de diciembre. La Aemet advierte de que la situación meteorológica será "muy adversa en las próximas 36 horas", con precipitaciones que "pueden ser persistentes, localmente torrenciales y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas". Según la previsión compartida por la agencia meteorológica, los totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes "podrán superar los 250 l/m2".
