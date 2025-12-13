Torrent suspende todas las actividades municipales por la alerta naranja

La borrasca Emilia está dejando fuertes episodios de lluvias en Valencia, aunque lo peor se espera que llegue maána domingo. Con motivo de las precipitaciones, el Ayuntamiento de Torrent ha activado este mediodía el Cecopal, presidido por la alcaldesa Amparo Folgado, con el objetivo de adoptar medidas preventivas ante el aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la alerta naranja decretada por el servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana por lluvias intensas.

El Cecopal se ha reunido a las 12.30 horas, de forma presencial y también telemática, para analizar la situación meteorológica y coordinar la respuesta municipal ante un episodio que comenzará a partir de las 00.00 horas de esta noche y se prolongará durante toda la jornada de mañana, domingo 14 de diciembre.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto que la previsión actual apunta a un acumulado de hasta 170 litros por metro cuadrado en 12 horas, una cifra muy próxima al umbral de la alerta roja, que se sitúa en los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Ante esta situación, el CECOPAL de Torrent ha decidido aplicar medidas propias de una alerta roja, al considerar que el riesgo es muy elevado y que toda precaución es poca.

Suspención actividades municipales

Como principal medida, el Ayuntamiento de Torrent ha decretado la suspensión de todas las actividades municipales, tanto en espacios interiores como exteriores, previstas para mañana domingo. Asimismo, se ha acordado el cierre de todas las instalaciones municipales, incluyendo bibliotecas, centros deportivos y cualquier otro espacio de titularidad municipal, para que se eviten los desplazamientos.

La suspensión afecta también a todos los actos incluidos en la programación navideña, así como a la Feria Internacional de Gatos y la Feria Canina, que se estaban celebrando durante este fin de semana, con el fin de garantizar la seguridad de vecinos, participantes y visitantes, mañana se suspenderá.

Además, se ha decretado el cierre de parques, jardines y áreas recreativas durante la jornada de mañana domingo, como medida preventiva ante posibles caídas de árboles, desprendimientos o acumulaciones de agua.

¿Suspensión de las clases?

En el ámbito educativo, el consistorio ha informado de que, en caso de mantenerse la alerta naranja el lunes, se procedería a la suspensión de las clases. No obstante, el Cecopal ha matizado que mañana domingo a las 20 horas se celebrará una nueva reunión, tras la cual se informará oficialmente de si habrá o no actividad lectiva el lunes.

En cuanto a los dispositivos de seguridad y vigilancia, Protección Civil controlará de forma permanente los caminos rurales y pasos inundables, procediendo a su cierre inmediato en el caso de que se detecte paso de agua. El Ayuntamiento recuerda que, en estas circunstancias, está totalmente prohibido el paso, por lo que se insiste en evitar cualquier desplazamiento durante la jornada de mañana.

Por su parte, la Policía Local de Torrent mantendrá una vigilancia especial en los pasos inferiores del Parc Central y del cementerio, así como en otros puntos inundables del casco urbano. Asimismo, Guardia Civil y Policía Nacional estarán atentas a la evolución de los cauces de los barrancos, coordinadas con los servicios de emergencia.

Dispositivo de Cruz Roja

Además, Cruz Roja ha activado también su propio dispositivo preventivo, con voluntarios preparados y disponibles ante cualquier necesidad o incidencia que pudiera surgir como consecuencia del episodio de lluvias intensas, reforzando así el operativo de emergencias en el municipio.

El Ayuntamiento de Torrent ha recordado que viene informando de esta situación desde el día de ayer viernes, momento en el que se anunció oficialmente la alerta naranja para mañana, a través de sus redes sociales, así como mediante los canales municipales de difusión de WhatsApp y Telegram, con el objetivo de que la información llegue de forma rápida y directa a toda la ciudadanía.

El consistorio hace un llamamiento a la población para que evite desplazamientos, extreme las precauciones y siga en todo momento la información oficial a través de los canales de 112 Emergencias, Aemet y las redes sociales del Ayuntamiento, donde se irán comunicando puntualmente posibles novedades, cambios o incidencias a lo largo de la jornada.

Como medida adicional de prevención e información, Protección Civil emitirá esta misma tarde un aviso sonoro de voz en las urbanizaciones y diseminados del término municipal de Torrent mediante una de sus patrullas. Este aviso informará de la situación meteorológica prevista y recordará la necesidad de evitar desplazamientos, no acercarse a barrancos ni a pasos inundables y seguir estrictamente las recomendaciones del 112.