Viviendas abandonadas y solares sucios: el impacto de la dana todavía persiste en Massanassa

Los municipios afectados por la dana se encuentran en plena reconstrucción. Pasearte por estos pueblos es ver obras a un lado y al otro lado de las calles, ya sea en la carretera, en viviendas particulares o en edificios públicos. Sin embargo, hay obras que todavía no han empezado porque están en proceso de redacción de los proyectos y aprobación de las memorias, y algunas calles parecen que todavía no se han podido recuperar de aquel 29 de octubre de 2024. Pasearte por ellas te recuerda día a día lo ocurrido el 29-O, cuando el agua arrasó con todo.

Después de un año y dos meses, todavía hay solares que no se han limpiado. Algunos están tal y como se quedaron tras la inundación. Otros se limpiaron, pero al quedarse sin puertas, vuelven a estar sucios. Lo mismo ocurre con algunas casas abandonadas, que continúan llenas de barro y basura. Este es el caso del primer tramo de la avenida Blasco Ibáñez de Massanassa, en el que se encuentra una vivienda de grandes dimensiones abandonada, la número 149, y, frente a ella, dos plantas bajas sin puerta, aunque el consistorio colocó en los tres casos unas vallas metálicas para que no se pueda acceder.

Solares sucios en la avenida Blasco Ibáñez de Massanassa. / S. G.

"Esto es un foco de infecciones, desde mi balcón he visto hasta ratas", expresa una vecina al pasar por esta vivienda que, tras el paso de los meses, ha crecido vegetación en su interior y se puede ver la cantidad de residuos que alberga. Este no es un problema exclusivo de Massanassa, casas abandonadas hay en todos los municipios y tras la dana, la problemática se agrava. No obstante, en el pleno de noviembre de este ayuntamiento, la concejala Amparo Isabel Cebrián, del PSPV, puso de manifiesto esta situación con esta casa en concreto. "Igual que se insta a limpiar los solares, ¿no se puede instar a que se limpien las casas?", preguntó.

"En la casa 149 ha crecido un cañal, hay ratas, y el vecindario que vive y pasa por ahí está harto de que la casa esté así", expresó la socialista. Cabe destacar que esta es una avenida principal de la localidad, con supermercados, bares y otros comercios, por la que transitan miles de personas a lo largo del día, también de los municipios cercanos como Alfafar o Benetússer. También hay edificios próximos que tienen que soportar que estén estos espacios acumulando desechos con el temor de que pueda traducirse en un problema para la salud pública.

Miles de personas pasan todos los días frente a esta vivienda deteriorada en la que ha crecido vegetación. / S. G.

Notificaciones a los propietarios

Paco Comes, alcalde de Massanassa, afirmó en el pleno que se ha comunicado a todos los propietarios que limpien los solares o los cierren y que "poco a poco se está logrando". En cuanto a las viviendas, se sigue el mismo mecanismo, tienen que ser los propietarios quien lo limpien y lo están notificando. "En el caso de la 149, si no se ha notificado ya, lo haremos", sentenció Comes. Además, el alcalde ha añadido en declaraciones a Levante-EMV que tienen localizados a todos los propietarios y que, a partir de octubre, un año después de la dana, se están poniendo más firmes con este asunto y requiriendo la limpieza de estos espacios.

"Los dueños siempre suelen hacer caso, nunca suele pasar nada, pero si tras notificar no actúan, tendremos que aplicar protocolos sancionadores", concluye Comes. De este modo, el consistorio está dando respuesta a una de las mayores problemáticas que aún persisten tras la dana. Una cuestión que suele agravarse cuando se desconoce a los propietarios o cuando las casas son heredadas en multipropiedad y se abandonan.