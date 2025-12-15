Las aguas residuales del polideportivo de Almàssera dejan de vertirse en las acequias

El Ayuntamiento de Almàssera ha puesto en marcha una importante actuación para mejorar las infraestructuras municipales de saneamiento y reforzar el control de la calidad del agua potable del municipio. La intervención contempla, por un lado, la desconexión de la acometida de saneamiento de los vestuarios de la piscina de verano del polideportivo municipal de la red de acequias y su nueva conexión a la red municipal de saneamiento y, por otro, la instalación de un sistema avanzado de análisis y monitorización del cloro y la turbidez del agua en la red de suministro.

Con esta actuación, el consistorio soluciona una situación histórica en la que las aguas residuales de los vestuarios vertían a la acequia que discurre por el polideportivo, mejorando así la salubridad, el respeto al medio ambiente y la eficiencia del sistema de saneamiento municipal.

Además, el proyecto incluye la instalación de un analizador en continuo de cloro y turbidez en la red municipal de agua potable, lo que permitirá un control en tiempo real de parámetros clave para garantizar la calidad del agua que llega a los hogares de Almàssera, en cumplimiento del Real Decreto 3/2023 sobre aguas de consumo humano. Este sistema de monitorización avanzada incrementa la seguridad del suministro, reduce los tiempos de respuesta ante cualquier incidencia y refuerza la prevención de riesgos para la salud pública.

El alcalde de Almàssera, Emilio J. Belencoso, y presidente de la Emtre, ha destacado que “esta actuación es un ejemplo claro de cómo las inversiones bien planificadas mejoran directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Apostamos por infraestructuras modernas, seguras y respetuosas con el entorno, que garanticen servicios públicos de calidad hoy y en el futuro”.

Belencoso ha subrayado también que “el control en tiempo real de la calidad del agua supone un salto cualitativo en la gestión municipal, alineándonos con las exigencias normativas y con los estándares más avanzados en materia de salud y sostenibilidad”.

Subvencionado por la Diputació

La actuación cuenta con un presupuesto que ha sido subvencionado por la Diputación de Valencia, dentro de su línea de apoyo a los municipios para la mejora de infraestructuras básicas y servicios públicos esenciales.

Desde el Ayuntamiento de Almàssera se continúa trabajando para modernizar las instalaciones municipales y seguir avanzando hacia un modelo de municipio más sostenible, eficiente y comprometido con la salud y el bienestar de la ciudadanía.