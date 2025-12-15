Alfafar incorpora a doce vecinos al Plan de Empleo para la reconstrucción

El Ayuntamiento de Alfafar ha reforzado su plantilla municipal con la incorporación de 12 personas trabajadoras a través del Plan de Empleo cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una actuación clave para continuar con las labores de recuperación, rehabilitación y reconstrucción del municipio tras los efectos de la dana.

Las nuevas incorporaciones se distribuyen en distintas áreas municipales, para dar apoyo a servicios esenciales como el mantenimiento urbano, el medio ambiente, la atención social y la gestión administrativa. En concreto, se han incorporado cinco peones multiservicios, dos jardineros, un oficial electricista, un educador ambiental, una persona para el Servicio de Asistencia Domiciliaria, un auxiliar administrativo y un prospector de empleo.

Vecinos y vecinas de la localidad

Desde el consistorio se ha querido poner en valor que todas las personas contratadas son vecinas y vecinos de Alfafar, para reforzar así la implicación del consistorio con el empleo local y la participación directa de la ciudadanía en la reconstrucción del municipio.

La concejala responsable del área, Noelia Moreno Luján, ha destacado que este Plan de Empleo no solo permite reforzar los servicios municipales en un momento especialmente necesario, sino que también ofrece una oportunidad laboral a personas de Alfafar. “Estas personas conocen de primera mano la realidad del municipio y sienten como propio el trabajo que realizan”, añade.

Moreno Luján ha querido agradecer la implicación de las nuevas incorporaciones, afirma que "no hay mayor orgullo que trabajar por y para tu pueblo": "confiamos en que esta experiencia sirva como impulso para seguir creciendo profesionalmente y que se abran nuevas oportunidades laborales en el futuro”, confiesa.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alfafar reafirma su compromiso con la recuperación del municipio tras la dana, la mejora de los servicios públicos y el fomento del empleo entre la población local. "Alfafar apuesta por una reconstrucción que sitúe a las personas en el centro".