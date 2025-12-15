Bonaire tendrá una estación de Cercanías

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, está ultimando el proyecto de duplicación de la vía de la línea C-3 del núcleo de Cercanías entre València y Aldaia, una actuación que cuenta con una inversión global aproximada de 80 millones de euros y que supondrá mayor capacidad, fiabilidad y seguridad para la infraestructura ferroviaria.

Además, se contempla la construcción de una nueva estación en Aldaia, en el sector de Bonaire. El proyecto de duplicación, que está en fase final de redacción, se está presentando a los ayuntamientos de los municipios incluidos en el tramo.

En concreto, el ministerio contempla la instalación de una vía adicional en un tramo de unos 12 kilómetros de la línea C-3 (València-Buñol-Utiel, la segunda con mayor densidad de tráfico del núcleo de Cercanías de València), desde València Sant Isidre hasta la futura estación de Bonaire, pasando por Xirivella.

Asimismo, aportará mayor flexibilidad en la explotación del servicio, incrementando la velocidad de circulación, al tiempo que se racionalizan los costes de mantenimiento gracias a los nuevos materiales de vía, de mayor durabilidad y robustez, que aportan mayor confort a las circulaciones.

Todo ello, con el objetivo de contribuir a seguir posicionando el ferrocarril a las como medio de transporte de referencia, ofreciendo a los ciudadanos un servicio de transporte de proximidad de primer orden que responda a las demandas actuales y dimensionado a las necesidades futuras.

12 km de nuevas vías y nueva estación en Bonaire

El proyecto contempla la duplicación de la vía mediante el montaje de aproximadamente cuatro kilómetros de vía nueva y el aprovechamiento de la vía doble ya montada perteneciente a la antigua línea C4 entre Xirivella y L’Alter. Además, se ejecutarán las conexiones con la vía doble de València Sant Isidre y la bifurcación de Xirivella.

También se abordará la remodelación y acondicionamiento de las estaciones de València Sant Isidre, Xirivella-Alqueries y Aldaia, así como la configuración de la nueva estación de Bonaire.

Con acceso directo al polígono

Respecto a esta estación que se está proyectando en el sector de Bonaire, se configura como un edificio de viajeros de aproximadamente 500 m2 de superficie dotado de dos andenes de 210 metros de longitud y 5 metros de anchura, conectados entre sí por un paso a distinto nivel plenamente accesible. La futura instalación, equipada asimismo con un aparcamiento, se situará en la carretera de Coscollar, con acceso directo al polígono industrial y el sector comercial de Bonaire.

Por otra parte, Adif está definiendo las soluciones a ejecutar en las cuatro pasarelas urbanas situadas en el ámbito de actuación del proyecto de duplicación de la vía en los municipios de Aldaia y Xirivella para adaptarlas a las nuevas infraestructuras ferroviarias y mejorar su accesibilidad.