Mislata refuerza la plantilla de Servicios sociales

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mislata ha alcanzado un acuerdo unánime con las organizaciones sindicales UGT, CCOO, SPPLB y CSIF para la aprobación de la plantilla municipal correspondiente al año 2026, culminando un proceso de diálogo y negociación que refuerza la estabilidad laboral, mejora los servicios públicos y da respuesta a reivindicaciones históricas de la representación sindical.

La nueva plantilla supone un importante refuerzo de los recursos humanos municipales, con especial atención al área de Bienestar Social, que experimenta un incremento significativo de personal para atender de manera más eficaz las necesidades de la ciudadanía. En este ámbito se incorporan tres psicólogos y cuatro trabajadores sociales, junto con educadores y educadoras sociales, promotores y promotoras de igualdad, así como personal administrativo destinado a diferentes áreas municipales, con el objetivo de mejorar la gestión, la atención directa y la coordinación interna de los servicios.

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, “este refuerzo responde a la creciente demanda de atención social, acompañamiento psicológico y políticas de igualdad, consolidando el compromiso del Ayuntamiento con la protección de las personas más vulnerables, la promoción de la cohesión social y el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales”.

La plantilla de 2026 también contempla la mejora de los puestos relacionados con la seguridad ciudadana como son los de los Inspectores, y con especial atención a los agentes especializados en violencia de género (VioGen). Esta medida refuerza la capacidad municipal para la prevención, seguimiento y protección de las víctimas, consolidando un modelo de seguridad cercano, especializado y sensible a una de las problemáticas sociales más graves.

Acuerdo en Mislata con la plantilla. / A.M.

Desde el equipo de gobierno se destaca que la ampliación y mejora de la plantilla municipal atiende de forma directa una reivindicación reiterada por las organizaciones sindicales, que venían reclamando un refuerzo estructural de personal y una adecuación de los puestos de trabajo a la realidad de los servicios. “Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Mislata cumple su compromiso de avanzar hacia una administración más sólida, con mejores condiciones laborales y mayor capacidad de respuesta”, afirma Bielsa.

Asimismo, la plantilla aprobada se enmarca en un proceso más amplio de consolidación del empleo público, que incluirán medidas como las ofertas de empleo público actualmente en marcha que permitirán reducir la temporalidad, estabilizar puestos estructurales y garantizar mayor seguridad jurídica y profesional a la plantilla municipal. Este proceso se está desarrollando conforme a la normativa vigente y con la participación de la representación sindical.

Subida salarial del 2,5%

En materia retributiva, el acuerdo presupuestario incorpora la subida salarial del 2,5 % correspondiente al ejercicio 2025, así como una previsión de incremento adicional del 1,5 % para el año 2026, que se aplicará una vez sea aprobada por el Gobierno de España en el marco de la normativa estatal. Esta previsión refleja la voluntad del Ayuntamiento de mantener el poder adquisitivo de la plantilla y reconocer el esfuerzo y la profesionalidad del personal municipal.

El equipo de gobierno ha valorado muy positivamente el clima de diálogo y responsabilidad que ha presidido la negociación, destacando el papel de las organizaciones sindicales y la importancia de alcanzar acuerdos amplios que beneficien tanto a la plantilla como al conjunto de la ciudadanía.

Con la aprobación de la propuesta de la plantilla de 2026, el Ayuntamiento de Mislata da un paso decisivo hacia una administración local más fuerte, más justa y más preparada, reafirmando su apuesta por los servicios públicos de calidad, el empleo estable y la mejora continua de la atención a la ciudadanía.