Paiporta integra las voces de sus barrios para reconstruir el municipio

Se ha celebrado la primera Jornada específica de Participación Ciudadana dedicada a la Agenda Urbana de Paiporta. La próxima sesión, a partir de enero, será monográfica para informar sobre las obras que se están realizando por parte del estado en el barranco. A partir de enero se dará inicio a los Encuentros Ciudadanos por barrios, centrados exclusivamente en el proceso de reconstrucción tras la dana.

“Desde el Ayuntamiento de Paiporta iniciamos en abril los procesos participativos para definir cómo queremos reconstruir el municipio. Ahora entramos en una segunda fase y dejamos atrás la visión general para empezar a recoger aportaciones específicas barrio a barrio, escuchando de forma directa qué necesita cada zona para avanzar hacia una recuperación real y efectiva”, explica la concejala de Participación Ciudadana, Esther Torrijos.

La información que surja de estos encuentros será fundamental. No solo orientará las obras de reconstrucción, sino que servirá para elaborar la nueva Agenda Urbana de Paiporta. El concejal de Reconstrucción, Movilidad Urbana, Transición Ecológica y Agenda 2030, Alejandro Sánchez, afirma que “la agenda agenda, a partir de ahora, deberá integrar necesariamente todas estas conclusiones ciudadanas, porque solo así podremos diseñar un municipio fiel a las necesidades reales de sus vecinos y vecinas”.

Esta nueva Agenda Urbana continuará el camino iniciado con el PUAM y se adaptará a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030. Pero también incorporará de forma central la seguridad, la prevención y la resiliencia frente a futuras emergencias, aspectos hoy imprescindibles tras los daños sufridos por la dana.