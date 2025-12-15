Paterna fomenta el emprendimiento en las III Jornadas del IES Henri Matisse

El Instituto de Educación Secundaria Henri Matisse de Paterna ha arrancado hoy con éxito las III Jornadas de Emprendimiento, que se desarrollarán hasta el próximo miércoles, 17 de diciembre en este centro educativo y en las que participan empresas de las familias profesionales de Imagen y Sonido e Informática, con el apoyo del Ayuntamiento de Paterna.

El alcalde de Paterna y responsable de las competencias de Empresa, Industria y Universidades, Juan Antonio Sagredo, encargado de abrir el acto acompañado por el teniente alcalde de Educación, José Manuel Mora, ha felicitado al equipo directivo del centro por impulsar iniciativas que ponen en valor la Formación Profesional como motor clave para la empleabilidad y el desarrollo empresarial.

Durante su intervención, Sagredo ha animado a los jóvenes estudiantes “a lanzarse a la cultura emprendedora, cuyas habilidades necesarias combinan la creatividad, la iniciativa, la capacidad de adaptarse y las ganas de aprender”, y ha subrayado “la importancia de la colaboración público-privada para apoyar la sostenibilidad de nuevos modelos de negocio”.

Más de 5.200 autónomos

En este sentido, el primer edil ha destacado que “en Paterna, hoy en día, trabajan por cuenta propia más de 5.200 personas”, lo que supone que “cerca de un 7 % de nuestra población - en una ciudad con más de 77.000 habitantes- ha decidido apostar por crear su propio proyecto laboral”, una cifra que, además, se sitúa por encima de la media de la Comunitat Valenciana.

Entre los talleres y conferencias programadas en estas Jornadas de Emprendimiento se incluye también una charla a cargo del coordinador de Promoción Económica del consistorio paternero, en la que se abordará cómo emprender y qué recursos ofrece el ayuntamiento desde el Servicio Municipal de Asesoramiento a Emprendedores, orientado a facilitar y acompañar a las personas interesadas en el autoempleo o la creación de su propia empresa.

Y es que Paterna se ha consolidado como un referente en emprendimiento, con cifras récord de nuevos negocios, superando las 780 nuevas altas en el último año, reforzando así su apuesta por el talento, la innovación y la generación de oportunidades desde la formación.