“Mi padre te está buscando, Cristina Mora”: Quart de Poblet denuncia amenazas a la alcaldesa
Las redes sociales municipales se han llenado de mensajes de odio a raíz de la decisión que tomó ayer el consistorio sobre continuar con la actividad educativa a pesar de la alerta
El Ayuntamiento de Quart de Poblet manifiesta públicamente su "más firme condena a los mensajes de odio, desinformación y amenazas personales, tanto a la institución como a la alcaldesa, Cristina Mora, que se han vertido en redes sociales en los últimos días, tras las publicaciones informativas realizadas por esta institución sobre las medidas adoptadas para hacer frente a los recientes fenómenos meteorológicos adversos".
Las comunicaciones difundidas por los canales oficiales del ayuntamiento "tenían como único objetivo informar con transparencia a la ciudadanía, garantizar su seguridad y coordinar una respuesta responsable ante una situación excepcional que ha requerido la activación de protocolos preventivos y de emergencia", expresan desde el consistorio.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet recuerda que "la discrepancia y la crítica son legítimas en una sociedad democrática, pero nunca pueden derivar en insultos, intimidaciones o amenazas, especialmente cuando van dirigidas a representantes públicos o personal técnico que trabajan para proteger el interés general y la seguridad de la población".
Los comentarios
“Mi padre te está buscando, Cristina Mora”; “viva Franco hostia”; “Cristina Mora es una guarra roja”; “ladrones maricones que solo saben abrirle las puertas a los moros y sudacas”; “ojalá os metan en la puta cárcel”; “que te den bien dado, tía puta, ojalá te pudras” o “que os follen a todos” son algunos de los lamentables comentarios vertidos en las redes sociales, emitidos muchos de ellos a partir de perfiles falsos, creados únicamente con el objetivo de verter odio tras un usuario desconocido.
"Este tipo de conductas no solo vulneran las normas básicas de convivencia y respeto, sino que pueden constituir delitos tipificados en el ordenamiento jurídico. Por ello, el ayuntamiento ha recabado y recopilado la información y ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes aquellos mensajes que pudieran ser constitutivos de infracción o delito", recuerdan desde el consistorio.
Asimismo, la institución municipal quiere expresar su apoyo y solidaridad con "las personas que han sido objeto de estos ataques, y agradecer el trabajo de los servicios municipales, de emergencias y de seguridad, así como la actitud responsable de la gran mayoría de vecinos y vecinas, que han demostrado civismo y colaboración en momentos de dificultad".
"El Ayuntamiento de Quart de Poblet reitera su compromiso con la información veraz, la transparencia y la protección de la ciudadanía, y hace un llamamiento al respeto, la responsabilidad y el diálogo constructivo, especialmente en situaciones que requieren unidad y cooperación", finalizan.
