Torrent impulsa el ahorro y la formación en hábitos renovables en el CEIP Juan XXIII

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado la suscripción del convenio de colaboración con la Fundación Naturgy para la puesta en marcha del proyecto ‘Efigy Schools’, que se enmarca dentro de la iniciativa global ‘Sumando energía por Valencia’, en el CEIP Juan XXIII, uno de los centros ubicados en zonas afectadas por la dana 2024. Este acuerdo permitirá dotar al colegio de nuevas instalaciones fotovoltaicas y desarrollar un completo programa pedagógico sobre ahorro que supone la utilización de nuevas fuentes de energía, sin ningún coste económico para el consistorio.

Se trata de un paso decisivo para convertir el CEIP Juan XXIII de Torrent en un espacio más eficiente y comprometido con el medio ambiente, alineado con la estrategia municipal de modernización y mejora de equipamientos públicos.

Impulso a la eficiencia energética en los centros educativos

El convenio aprobado establece la donación e instalación de paneles solares fotovoltaicos en el CEIP Juan XXIII, asumiendo Fundación Naturgy tanto la inversión como su puesta en funcionamiento y el mantenimiento durante el primer año. La instalación pasará después a ser propiedad municipal, reforzando el patrimonio público y reduciendo los costes energéticos del centro.

Este proyecto forma parte de la iniciativa autonómica que autoriza a los ayuntamientos a gestionar y agilizar todos los trámites urbanísticos y técnicos necesarios para su ejecución, incluyendo la declaración responsable de obra menor. La Conselleria de Educación ha expresado su apoyo directo a la colaboración entre municipios y la Fundación Naturgy, subrayando la importancia de estos proyectos en zonas afectadas por la DANA.

Educación ambiental y participación de toda la comunidad escolar

‘Efigy Schools’ no solo supone una mejora en infraestructuras energéticas, sino un amplio programa educativo, diseñado para implicar al alumnado, profesorado y familias en la mejora de sus hábitos energéticos. Según el plan de acción del programa, las actividades incluyen:

·Auditorías energéticas escolares, técnicas y pedagógicas, para aprender a mejorar el consumo responsable.

·Programas formativos para todos los niveles educativos, desde Infantil a Secundaria, impartidos por educadores ambientales.

·Talleres y actividades creativas, como un himno colaborativo, exposiciones sobre el “centro educativo del futuro” o maletas pedagógicas y recursos en línea.

·Participación en una red estatal de centros orientada a crear modelos de referencia en buenos hábitos de consumo energético.

El objetivo es que el alumnado adquiera valores que fomenten hábitos responsables, entendiendo la energía como un recurso fundamental cuya gestión óptima contribuye a un futuro más seguro.

Reconstrucción posdana

El Ayuntamiento de Torrent reafirma con este convenio su compromiso con la reconstrucción, especialmente en un contexto marcado por los efectos de la DANA 2024, que afectó a numerosos centros educativos en la zona afectada por esta catástrofe.

‘Efigy Schools’ se plantea precisamente como una respuesta innovadora, aunando formación , y tecnología para evitar que futuras emergencias climáticas impacten de la misma manera en las infraestructuras escolares.

La aprobación en Junta de Gobierno supone, además, un paso más en la estrategia municipal de eficiencia energética, que busca reducir consumos, mejorar la gestión de recursos públicos.

Un proyecto sin coste

El convenio establece expresamente que no existe contraprestación económica para el Ayuntamiento, dado que la instalación es una donación de la Fundación Naturgy, que también asume su mantenimiento inicial. El centro escolar disfrutará así de una nueva fuente de energía que permitirá reducir gastos y reinvertir recursos en necesidades educativas.

A nivel municipal, esta inversión contribuye a reducir la factura energética del CEIP Juan XXIII; mejorar su respuesta ante situaciones de emergencia, así como implicar a la comunidad educativa en en el consumo responsable.

Un impulso educativo, ambiental y social

Con esta actuación, Torrent se incorpora a la red de municipios que participan en el programa Efigy Schools, junto a otros 43 centros seleccionados en diferentes localidades. Esta red permitirá compartir experiencias, generar conocimiento y diseñar proyectos conjuntos que multipliquen el impacto transformador de la iniciativa.

La implantación en el CEIP Juan XXIII supone una gran oportunidad para que el alumnado de Torrent crezca en un entorno más seguro, eficiente y preparado para el futuro, aprendiendo desde la escuela el valor de la energía limpia, la colaboración y la responsabilidad ambiental.

La alcaldesa Amparo Folgado, ha querido agradecer la implicación y compromiso de la Fundación Naturgy con los municipios afectados por la DANA y el respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, destacando que “este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones y entidades privadas puede traducirse en mejoras reales para nuestros centros educativos y para la ciudad de Torrent”. Folgado ha subrayado que “se trata de una actuación que no supone ningún coste para el Ayuntamiento y que, sin embargo, aporta un valor educativo y ambiental incuestionable”.

En este sentido, la concejal de educación María Fernández ha puesto el acento en el impacto directo que tendrá en la comunidad educativa, señalando que “ ‘Efigy Schools’ va a permitir que el alumnado del CEIP Juan XXIII aprenda sobre hábitos de consumo responsable de una manera práctica, integrada en su día a día y vinculada a su propio centro educativo”. Fernández ha querido además agradecer a la Fundación Naturgy su compromiso con la educación y con las localidades afectadas por la DANA, destacando que “gracias a iniciativas como esta, no hablamos solo de placas solares, hablamos de formar a ciudadanos responsables, concienciados y preparados para el futuro, en un entorno más eficiente”, ha añadido.