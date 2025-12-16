El ascensor del centro de salud de Alboraia estará un año sin funcionar

El Sindicato de Enfermería, Satse, denuncia que el ascensor del centro de salud de Alboraia, ubicado en la calle Agermanats de esta localidad de l'Horta Nord, está fuera de servicio desde hace medio año y, al parecer, así permanecerá otros seis meses, según ha informado la dirección del departamento de salud Clínico-Malvarrosa en el Comité de seguridad y salud celebrado el pasado viernes, 12 de diciembre.

"Nos comunican que están en ello, que están intentando poner solución, pero que van a tardar seis meses más y desde Satse consideramos que ese tiempo es excesivo, sobre todo porque ya llevan seis meses y son muchas las personas que están afectadas", manifiesta Víctor García, delegado de Satse en el departamento de salud Clínico-Malvarrosa. Esta misma situación ya lo denunció Levante-EMV cuando se cumplían cinco meses.

El edificio consta de tres niveles, y a las dos plantas superiores ahora solo se puede acceder por las escaleras. En estas dos plantas se concentran servicios como el gimnasio de Fisioterapia, la consulta de la matrona y los talleres de preparación al parto y lactancia, así como diversas consultas de Enfermería y Medicina "que atienden a personas mayores con patologías y limitaciones físicas, personas con movilidad reducida, pacientes en rehabilitación, mujeres embarazadas y familias con bebés, según informan desde el sindicato", según explica desde Satse. "Por no hablar de los profesionales sanitarios del centro de salud, que deben subir y bajar por las escaleras varias veces durante su jornada", añade.

Acceso igualitario a la atención sanitaria

"Queremos recordar desde Satse que se trata de un grave problema que atenta contra la igualdad en el acceso a la atención sanitaria de las personas con movilidad reducida, que necesitan la ayuda de terceros para acceder a las plantas superiores", extresa el delegado de Satse. “El acceso a un centro de salud debe estar garantizado para toda la población. Es inadmisible que, durante meses, se obligue a colectivos vulnerables a subir escaleras o a depender de otras personas para recibir asistencia”, subraya.

Además, explica que esta situación está provocando "malestar, frustración y quejas entre los usuarios, que no saben cómo llegar a sus consultas y acuden al mostrador de admisión para pedir indicaciones, incrementando la presión y la sobrecarga de este personal".

En este sentido, el Sindicato de Enfermería considera que "no se puede normalizar ni alargar y critica la falta de una respuesta eficaz y rápida por parte de la conselleria. Satse exige una solución urgente e inmediata, advirtiendo de que permanecerá vigilante y no descarta emprender las acciones necesarias para asegurar una Sanidad pública segura, accesible y de calidad".