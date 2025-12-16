Tráfico
Un accidente a la entrada de València provoca retenciones kilométricas en la autovía de Torrent
A pesar de que ya no hay obstáculos en la carretera, el atasco persiste debido a la acumulación de vehículos y la lluvia
Este mediodía se ha producido un importante atasco en la autovía de Torrent (CV-36) como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en el puente de la entrada a València. El incidente, que afecta el flujo de vehículos en dirección a la ciudad, ha provocado un congestionamiento de varios kilómetros. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), los servicios de emergencia han logrado intervenir con rapidez, lo que ha permitido que se reestablecieda el tráfico tras retirar los restos que ha provocado el accidente.
A pesar de que ya no hay obstáculos en la carretera, el atasco persiste debido a la acumulación de vehículos y la lluvia. La DGT indica que, aunque los carriles están despejados, la densidad del tráfico sigue siendo alta, lo que genera retenciones en la zona afectada. Por el momento, todavía hay dos kilómetros de retenciones.
Asímismo, la DGT recomienda a través de X especial precaución al volante ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias. También pide a los conductores que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de circular.
