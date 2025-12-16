Burjassot apuesta por la educación ambiental con la apertura del Aula Natura l’Eixereta

Burjassot celebró el pasado viernes 12 de diciembre el acto de apertura del Aula Natura l’Eixereta, un nuevo espacio educativo ubicado en el parque de l’Eixereta, concebido como un aula viva y al aire libre para aprender, experimentar y disfrutar de la naturaleza.

El Aula Natura l’Eixereta es el resultado del trabajo conjunto de las especialidades del Taller de Empleo Aula Natura l’Eixereta (Interpretación Ambiental y Jardinería), cuyo alumnado ha diseñado las actividades educativas y acondicionado los distintos espacios del parque para su uso didáctico, respetando y reforzando su valor natural.

El acto de apertura contó con la presencia del alcalde de Burjassot, Rafa García, y de numerosos miembros del equipo de gobierno; de representantes de CEMEF de Labora, además de representantes de la comunidad educativa y de asociaciones de Burjassot. Tras la recepción de las personas asistentes, la directora del Taller de Empleo, Montse Jiménez, dio la bienvenida, explicó los objetivos del proyecto y destacó el valor del parque de l’Eixereta como un entorno privilegiado de Burjassot para la educación ambiental. A continuación, Rafa García subrayó la apuesta del municipio por la conservación y mejora del entorno natural, así como por la educación ambiental y la sostenibilidad.

Recorrido por diferentes espacios del parque, guiado por el alumnado trabajador del Taller de Empleo. / A. B.

Seguidamente, se realizó un recorrido por diferentes espacios del parque, guiado por el alumnado trabajador del Taller de Empleo, en el que se presentaron algunas de las actividades que se desarrollan habitualmente con los centros escolares. Durante la visita se abordaron contenidos como la gestión de residuosy el consumo responsable, la importancia del agua como recurso esencial, la jardinería y el cuidado de los espacios verdes, los juegos tradicionales como herramienta de cohesión social y la relación entre naturaleza, energía y cambio climático.

El Aula Natura l’Eixereta nace con el objetivo de acercar la educación ambiental a personas de todas las edades, especialmente al público escolar, fomentando la concienciación ambiental, la sostenibilidad y el respeto por el entorno, y consolidándose como un punto de encuentro para el aprendizaje y la sensibilización ambiental.