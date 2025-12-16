Catarroja decreta tres días de luto oficial por el asesinato machista de Natividad

El Ayuntamiento de Catarroja ha decretado tres días de luto oficial a partir de hoy por el asesinato de Natividad Heredia Torres a manos presuntamente de su pareja sentimental.

Según ha informado el consistorio, la medida se ha adoptado después de la confirmación del supuesto asesinato como un caso de violencia de género. "Queremos expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia y a los amigos, así como nuestro rechazo absoluto a la violencia machista", ha indicado el consistorio.

Como muestra del duelo, las banderas de los edificios municipales de Catarroja ondearán a media asta y el pleno del próximo jueves comenzará con un minuto de silencio. Por su parte, otros ayuntamientos de la Comunitat Valenciana se han sumado a la condena por el asesinato y han convocado para hoy a las 13 horas un minuto de silencio.

El acusado de la muerte de Natividad fue detenido el pasado miércoles después de que la víctima falleciera en un centro hospitalario de València tras permanecer varios días en coma. El juez ordenó posteriormente su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, y le atribuye inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, la presunta comisión de un delito de homicidio y un delito de maltrato habitual.

Hemorragia cerebral

El hombre, de 43 años y nacionalidad española, fue arrestado por agentes de la Guardia Civil, que se desplazaron hasta Catarroja para localizarle. El arresto se produjo tras la muerte de su pareja sentimental, de 48 años, quien el pasado sábado ingresó en el Hospital Universitari La Fe tras presuntamente haber recibido una brutal paliza.

Tal y como adelantó Levante-EMV, murió como consecuencia de la fortísima hemorragia cerebral que ni siquiera los cirujanos del La Fe pudieron parar porque, entre otras cosas, para cuando les llegó la paciente, ya llevaba casi siete horas desangrándose por dentro en el suelo de su habitación sin que nadie le hubiese prestado atención ni hubiese pedido ayuda médica para ella. Estuvo en coma hasta que, finalmente, la mujer murió.