El CEIP Rosa Serrano de Paiporta agradece a la Fundación Princesa de Girona su apoyo tras la dana

El CEIP Rosa Serrano de Paiporta ha participado en la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, celebrada este mes de diciembre en el Palacio Real de Madrid y presidida por Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia.

Durante el encuentro, al que ha acudido el director Jorge Prades, el centro educativo trasladó su experiencia tras los efectos de la dana y expresó públicamente su agradecimiento al 'Movimiento Generación Docentes por Valencia', una iniciativa impulsada por la Fundación Princesa de Girona que ofreció un apoyo fundamental a la comunidad educativa del CEIP Rosa Serrano en un momento especialmente complejo.

Gracias a esta colaboración, un voluntario se incorporó al centro y, junto con la orientadora y el equipo directivo, llevó a cabo un análisis detallado de las necesidades educativas y emocionales del alumnado. A partir de este diagnóstico, se diseñó un plan de acción específico orientado a acompañar al alumnado en su proceso de recuperación.

Proyecto AmplificARTE

Este plan se tradujo en actividades de educación emocional y propuestas físico-deportivas que contribuyeron a restablecer progresivamente la normalidad y el bienestar en el centro. Como colofón de este proceso, el alumnado pudo disfrutar del concierto pedagógico de AmplificARTE, en el que los artistas compartieron mensajes de resiliencia y superación. La jornada incluyó, además, un gesto especialmente significativo: la Asociación Sector de Papelería entregó un pack de material escolar a cada niño y niña.

Además, el CEIP Rosa Serrano recibirá durante los próximos cuatro cursos apoyo emocional tanto para el alumnado como para las familias, al formar parte de los centros educativos de municipios afectados por la daba. Este acompañamiento se canalizará a través del proyecto Betania, una iniciativa centrada en el cuidado emocional y la reconstrucción del tejido comunitario.

El equipo directivo del centro ha destacado que “la experiencia vivida nos ha recordado que no solo los recursos materiales marcan la diferencia, sino la manera en que nos cuidamos como comunidad”. Además, también ha querido trasladar un agradecimiento público a todas las entidades y personas implicadas, dando las “gracias por vuestro compromiso, por vuestra humanidad y por no soltar la mano de nuestra escuela cuando más lo necesitábamos”.