Circo solidario: El MN4 repartirá 900 entradas de "Los Payasos de la Tele"

Los Hermanos Aragón han anunciado hoy la donación de 900 entradas de su espectáculo "Los Payasos de la Tele" al Centro Comercial MN4, que se hará cargo de su distribución entre los niños, niñas y familias afectadas por la dana que golpeó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Las inundaciones dejaron tras de sí hogares dañados, barrios enteros desbordados y cientos de familias que aún tratan de recuperar la normalidad. En medio de esta realidad, Los Hermanos Aragón "desean ofrecer un espacio de esperanza, risa y alivio emocional a quienes más lo necesitan: los pequeños y sus familias", según ha informado el centro comercial en un comunicado.

El director artístico de Los Hermanos Aragón, Ricardo Rossi, ha destacado que "la risa siempre ha sido un refugio" y ha recalcado que en estos momentos "complicados queremos que los niños vuelvan a sentir ilusión, aunque sea por un ratito". El espectáculo Los Payasos de la Tele es "nuestro modo de abrazar a esas familias y recordarles que no están solas", ha declarado.

El MN4 gestiona las entradas

El Centro Comercial y de Ocio MN4 coordinará la entrega de las entradas. Su labor permitirá que la donación llegue de manera "directa, ordenada y eficaz" a quienes más la necesitan. Asimismo, Los Hermanos Aragón desean expresar un sincero agradecimiento al concejal de Alfafar, Arcadio Real, y al alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, por "su colaboración y apoyo para que esta acción solidaria pueda tener el mayor impacto posible en la ciudadanía que más lo necesita".

"Agradecemos enormemente a Los Hermanos Aragón este gesto tan humano. Sabemos que para las familias afectadas cualquier momento de unión y alegría es un respiro. Esta iniciativa no solo ofrece ocio, ofrece emoción, compañía y esperanza", ha señalado la dirección de MN4.

El espectáculo "Los Payasos de la Tele", disponible en www.payasosdelatele.com, se ha convertido en "un referente familiar, y esta donación busca que los niños y padres que lo han pasado especialmente mal puedan disfrutar de un día diferente, lleno de música, humor y magia", ha apostillado.