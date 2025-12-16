La falla Cronista de Torrent convoca sus X Premis Botafocs

La falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas a los X Premios Botafocs.

Hasta el viernes, 9 de enero 2026, a las 20 horas, se podràn presentar candidaturas a cualquier de las modalidades: individual, entidades y/o asociaciones y galardón extraordinario.

Para la presentación de las candidaturas se tendrá que remitir un correo electrónico a secretaria@fallacronista.com indicando el fallero o fallleros que realizan la propuesta y una breve argumentación de los motivos por los cuáles propone la candidatura al premio.

Los premiados siempre serán elegidos por el jurado, que está formado por los galardonados de ediciones anteriores.

El objetivo de los premios es reconocer a personas y entidades que bien por su trayectoria personal, bien por la profesional, tienen o han tenido especial implicación social y compromiso con la cultura y tradición falleras.

Convocatoria X Premis Botafocs de Cronista. / Levante-EMV

El histórico desde 2016 del premio a entidades y/o asociaciones es el siguiente:

• Premio 2016. Falla de la Plaça de Torrent.

• Premio 2017. Grup de Ball de Torrent i L’U i Dos de Torren.

• Premio 2018. Cuadre Artistic Antoniano i GTI Grup de Teatre.

• Premio 2019. Comissió d’Estudis Fallers Torrentins (COMFET.

• Premio 2020. La Opinión de Torrent.

• Premio 2022. Torrent C.F.

• Premio 2023. Nova Vida.

• Premio 2024. Coturno Teatro.

• Premio 2025. Falla Sant Roc – Gómez Ferrer I voltants de Torren.

En la modalidad individual, persona que profesionalmente ha contribuido a que la fiesta se mantenga viva y avance, el histórico es el siguiente:

Premio 2016. Eugeni Simó.

Premio 2017. Pink Intruder.

Premio 2018. Tomás Roselló Jaunzarás.

Premio 2019. Miguel Balaguer Nieto – Márquez.

Premio 2020. Pilar Martínez Martínez.

Premio 2022. Víctor Valero Valero.

Premio 2023. Albert Sesé Abad.

Premio 2024. Vicente Herrando Soler.

Premio 2025. Salvador Ciscar Juan.

El Premio Extraordinario para personas o entidades que han dedicado parte importante de su vida al trabajo por la fiesta o por la sociedad ha recaído desde 2016 en las siguientes personalidades o asociaciones, entre las que se encuentra la edición de l'Horta de Levante-EMV.