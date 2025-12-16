La intensa lluvia inunda calles en Catarroja

La constante lluvia, casi permanente durante toda la tarde y que a última hora está cobrando intensidad lo que ha hecho que Emergencias haya decretado la alerta naranja, está comenzando a llenar de agua los puntos más inundables de Catarroja. Es el caso de la zona de Rambleta, una de las más afectadas por la barrancada del 29-O, cuyas calles ya empiezan a tenerlas de un palmo de agua. Así lo han grabado algunos vecinos de la calle, donde se puede ver cómo el agua ya alcanza hasta la mitad de las ruedas de los coches estacionados, y algún otro vehículo en marcha empieza a circular con dificultad.

Fuentes del ayuntamiento han afirmado a este diario que se están vigilando además de Rambleta otros puntos inundables y que han pedido refuerzos al 112. También se han cortado túneles y se ha activado la brigada municipal para realizar acciones preventivas. Además, se recomienda a la población extremar precauciones y evitar desplazamientos.

El problema básicamente es que el alcantarillado ha colapsado. Catarroja, como muchos otros pueblos de la dana están esperando poder ejecutar con fondos del Estado la reconstrucción de todo el sistema de saneamiento gravemente dañado tras la dana. Precisamente la alcaldesa Lorena Silvent anunció este pasado jueves que el Estado había ingresado más de 70 millones para este fin.

La calle l'Horta de Benetússer, inundada / Sara García

Además de Catarroja, también otros pueblos de la zona cero afectados por el mismo problema de alcantarillado, también empiezan a cumular agua en algunas zonas como Benetússer o Massanassa, donde se han acumulado 24,4 mm en la última hora, lo que la convierte en el municipio donde más ha llovido esta noche. Le sigue València con 23mm, Paiporta con 18,4 mm, Aldaia con 18,1 mm, Picanya con 17,6 mm, Torrent con 16,2 mm, Quart de Poblet con 16 mm, Catarroja con 15,6 mm, y Xirivella con 11,2 mm.