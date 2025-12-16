La nueva estación cerca de Bonaire pilla de sorpresa a Aldaia y Xirivella

El anuncio de Adif del proyecto para duplicar la vía de Cercanías entre Valencia y Aldaia y de construir una nueva estación cerca del centro comercial de Bonaire ha sido muy bien acogido por los pueblos afectados aunque también por sorpresa al ser desconocedores de un plan que afecta directamente a sus términos municipales.

Es el caso del Ayuntamiento de Xirivella y de Aldaia. Ambos aseguran que se han enterado por la prensa de este proyecto, y que han solicitado más información tanto a Adif como al Ministerio de Transportes. «Desde el Ayuntamiento de Xirivella valoramos positivamente cualquier inversión que suponga mejorar las conexiones ferroviarias y la movilidad de nuestros vecinos y vecinas. Si este proyecto llega a materializarse, puede ser beneficioso para Xirivella, especialmente si sirve para recuperar la utilidad real que durante años tuvo la línea C-3, cuando conectaba de forma directa y eficaz con el centro de la ciudad de València», señalan desde el consistorio, aunque lamenta que un proyecto que afecta de lleno a la movilidad de Xirivella, "lo conozcamos a través de una nota de prensa y no mediante una comunicación oficial. A día de hoy no existe ninguna notificación formal por parte ni del Ministerio de Transportes ni de Adif, que nos permita conocer con rigor el alcance real de esta actuación en nuestro municipio».

Plano de donde se situará la nueva estación. / A.A.

Xirivella recuerda que «llevamos meses solicitando reuniones con Adif" para abordar distintas cuestiones que le afectan directamente , entre ellas este proyecto de desdoblamiento de la línea de Cercanías y un convenio pendiente entre ambas administraciones. "Por nuestra parte, los deberes están hechos desde hace tiempo, pero nos encontramos con negativas constantes, silencios administrativos y dilaciones injustificadas para no atender a este ayuntamiento», confiesan.

Es por eso que del consistorio gobernado por PP y Vox, con Paqui Bartual, al frente, aseguran que antes de valorar anuncios genéricos, necesitan conocer el proyecto en su totalidad, especialmente en todo aquello que afecta a Xirivella: trazado, afecciones urbanas, pasarelas, accesibilidad, seguridad y su compatibilidad con la planificación municipal. "No se puede hablar de mejoras reales sin contar con los ayuntamientos implicados ni escuchar sus aportaciones técnicas», aclaran.

Aldaia, matiza que no está dentro de Bonaire

El Ayuntamiento de Aldaia, por su parte, también asegura haberse enterado del proyecto a través de los medios de comunicación, y que se ha puesto en contacto con Adif para que matizara que la nueva estación no iba a estar exactamente en Bonaire: "No queríamos que llevara a confusión, pasará por la zona, exactamente por el Coscollar, pero no será una estación como tal en el centro comercial". Desde el gobierno socialista de Aldaia consideran que el anuncio ha sido algo precipitado, "pues el proyecto está aún muy en pañales, no está ni redactado. Hemos pedido a Adif que nos dé más información al respecto".

Pese a todo, desde Aldaia celebran este futuro proyecto, "que surge de la necesidad de mejorar el servicio, ya que al duplicarse la vía se mejorará la frecuencia. Cualquier cosa que se haga para mejorar la movilidad de nuestros vecinos la acogeremos con agrado", concluyen.