Paiporta se reúne con los polígonos para agilizar las gestiones pendientes con los seguros tras la dana

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha mantenido una reunión de trabajo con la Asociación de Empresarios de Polígonos Industriales (APIP), que agrupa a las empresas de los tres polígonos, con el objetivo de abordar gestiones pendientes con los seguros tras los daños provocados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, así como planificar la ejecución de proyectos estratégicos de recuperación y modernización.

La reunión encabezada por el alcalde, en la que también ha estado presente el concejal de Economía, José Antonio Redondo, sirvió para que compartieran información con los representantes de APIP sobre la situación de los cobros de seguros y el estado actual de los tres polígonos. En este sentido, el ayuntamiento se ha comprometido con los empresarios a "ayudar en todo lo posible a agilizar los expedientes" pendientes o que tengan alguna incidencia.

Inversiones estratégicas

Además, la reunión sirvió para abordar los proyectos de inversión que el ayuntamiento tiene previsto ejecutar en los polígonos industriales a corto y medio plazo.

Estas actuaciones, a través de las diversas líneas de financiación gestionadas a nivel municipal, como el Plan de Reconstrucción dana o los Proyectos de Modernización del IVACE incluyen mejoras en viales, instalaciones, alumbrado, áreas verdes, seguridad y otro tipo de actuaciones.

Asimismo se contemplan otras medidas como las derivadas del plan del Agua (Miteco) centradas en mejorar infraestructuras hidráulicas y la resiliencia ante futuros eventos.

Colaboración

El alcalde ha destaca que "la colaboración entre el Ayuntamiento y APIP se refuerza así como un eje fundamental para garantizar tanto la pronta recuperación de los daños, como la visión de futuro para un tejido industrial más moderno y sostenible. Queremos que nuestros polígonos sean más fuertes y estén mejor preparados que antes de la dana".