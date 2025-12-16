Paterna planta casi 12.000 árboles en nueve años y supera los 31.000 ejemplares

El Ayuntamiento de Paterna, a través del área de Zonas Verdes, refuerza su apuesta por la sostenibilidad y la mejora del entorno urbano tras plantar cerca de 12.000 nuevos árboles en los últimos nueve años, una actuación que ha permitido a la ciudad superar los 31.000 ejemplares repartidos por viales, jardines y zonas forestales del municipio.

Así lo ha anunciado la teniente alcalde de Gestión de la Ciudad, Mercedes Navarro, tras el balance realizado por el área de Zonas Verdes, que arroja "datos muy positivos y refleja el compromiso municipal con las políticas verdes durante esta última década", con el objetivo de "hacer frente al cambio climático y avanzar hacia una Paterna más saludable, amigable y accesible".

Según se desprende del inventario municipal de arbolado, Paterna cuenta actualmente con más de 31.000 árboles en toda la ciudad, tras la plantación de 11.890 nuevos ejemplares desde 2016. A ello se suman los tratamientos preventivos anuales contra la procesionaria en más de 4.000 pinos y el mantenimiento de un ritmo sostenido de plantación de unos 800 árboles jóvenes al año en las zonas forestales del municipio.

Premio Viles en Flor

En este sentido, Navarro, destaca que “no es casualidad que Paterna haya sido distinguida por cuarto año consecutivo con el reconocimiento de Viles en Flor de la Comunitat Valenciana, consolidándose como referente en la protección y valorización del patrimonio verde y paisajístico, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del medio ambiente”.

Asimismo, la teniente alcalde ha recordado que la ordenanza municipal de protección del arbolado obliga a replantar un mínimo de tres árboles por cada ejemplar que se retire, ya sea por actuaciones municipales o por iniciativas privadas, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad urbana.