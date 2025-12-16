Picassent aprueba un presupuesto de casa 28.5 millones de euros

El pleno extraordinario de este martes ha aprobado las cuentas para el próximo año del Ayuntamiento de Picassent, que ascenderán a una cifra histórica de 28 millones y medio de euros. Según el equipo de gobierno local tendrá como objetivos principales dotar de mayor calidad los servicios municipales, fortalecer la cobertura social y la mejora de los espacios públicos.

Como partidas más destacadas cabe subrayar el notable aumento de los contratos de servicios de limpieza viaria y gestión de residuos urbanos, a fin de garantizar la eficacia de este servicio esencial. Para ello se destinan 2,4 millones de euros que aumentarán el personal, vehículos y servicios que desarrollará la nueva empresa contratada.

A estos números del presupuesto habría que añadirles las cantidades que se destinarán durante 2026 a la reconstrucción del término, para los que el gobierno de España destina más de 15 millones de euros. Además, gracias al superávit se podrá destinar más recursos económicos a inversiones financieramente sostenibles y que no quedan recogidas en el presupuesto municipal inicial, por lo que el próximo ejercicio se caracterizará por ser un año de muchas e importantes inversiones.

Principales áreas presupuesto municipal 2026

Por áreas destaca la de Deportes, que con las nuevas infraestructuras, el mantenimiento y gestión de las instalaciones y las subvenciones a los clubes contará con algo más de 4 millones de euros. Para Seguridad y Protección Civil se dotarán 2,4 millones de euros, y en cuanto al alumbrado público, obras de mantenimiento, consumos y cementerio se destinarán 2,2 millones, la misma cantidad que para Bienestar Social. Para Cultura, Fiestas, Fallas y Archivo Municipal hay previstos 2,1 millones de euros. Los centros educativos y las ayudas escolares tendrán una partida total 1,7 millones de euros, mientras que para el mantenimiento de parques y jardines se prevén 677.000 euros.

El área de Formación y Empleo contará con 782.000 euros para talleres y planes de empleo y 440.000 euros para Comercio y Mercado.

El área de Urbanismo tendrá 1,8 millones de euros para inversiones generales y proyectos, mientras que Medio Ambiente y Bienestar Animal tendrá 389.000 euros. Completa las principales áreas los 350.000 euros de Juventud e Infancia.

El IBI catorce años sin subir

En el apartado de ingresos de los presupuestos destaca una vez más que no se produce una subida en los impuestos municipales. De hecho el IBI, que es el principal impuesto que recauda el Ayuntamiento, cumplirá su decimocuarto año consecutivo sin experimentar un incremento. A través de este impuesto el consistorio prevé recaudar 5,6 millones de euros durante 2026, mientras que la principal fuente de ingresos será un año más las aportaciones del estado con 8,2 millones de euros. Lo que sí que variará respecto al anterior ejercicio será la tasa de la basura, ya que la obligada aplicación de la Ley 7/2022 exige a los ayuntamientos la financiación a través de una tasa específica para la recogida, trasporte, tratamiento y eliminación de los residuos.

Votación pleno municipal

En la sesión plenaria celebrada este martes las cuentas para 2026 han contado con el apoyo de los grupos municipales de PSOE y Compromís y el voto en contra de PP y VOX. La alcaldesa Conxa García ha destacado que los presupuestos “posibilitan el trabajo de modernización y mejora de los servicios públicos de Picassent, así como una apuesta firme por la protección social, el deporte como hábito saludable y más y mejores espacios públicos”. La portavoz del PP, Imma González ha denunciado una “falta de planificación” y considera que son “unos presupuestos sin luz”, mientras que la concejala de VOX, María Luisa Serrano, ha criticado el elevado porcentaje del presupuesto en el capítulo de personal, además de considerar inadecuada tanta inversión en el polideportivo.