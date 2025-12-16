Quart de Poblet amplía los horarios de la biblioteca y las salas de estudio hasta el 31 de enero

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de la Concejalía de Cultura y Biblioteca, ha puesto en marcha el horario especial nocturno de estudio durante los meses de diciembre y enero, especialmente para apoyar al alumnado en unas semanas decisivas en el rendimiento académico. De esta forma, tanto la Sala Polivalente de la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor como el Salón de Actos del Ayuntamiento ofrecen una ampliación extraordinaria de los horarios. Esta medida, que se lleva a cabo cada año durante la época de exámenes, responde a la creciente demanda de espacios tranquilos y adecuados para preparar pruebas finales y evaluaciones.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa así con su apuesta por facilitar recursos de calidad al alumnado y comunidad educativa del municipio, garantizando que estudiantes de diferentes niveles como Secundaria, Bachillerato, ciclos formativos o Universidad dispongan de espacios accesibles y con compatibilidad horaria para organizar sus jornadas de estudio.

Horarios especiales

De esta forma, desde el 15 de diciembre al 5 de enero, la Sala Polivalente de la Biblioteca abrirá de lunes a viernes, de 08:00 a 02:30 horas, un horario muy extendido que permite a los y las estudiantes adaptar su planificación tanto a primera hora del día como durante la noche. Posteriormente, del 7 al 31 de enero, la sala mantendrá este mismo horario de lunes a viernes, y ampliará su disponibilidad los fines de semana con la apertura en horario especial los sábados, de 10:30 a 20:30 horas.

Para facilitar el acceso fuera del horario habitual de la biblioteca, la entrada se realizará por el Carrer Marqués del Túria, donde se habilitará un acceso específico para estos días.

Asimismo, ante el incremento del número de estudiantes que utilizan estos recursos municipales cada año, el Ayuntamiento también ha habilitado el Salón de Actos del edificio consistorial, por lo que del 20 de diciembre al 31 de enero, esta sala abrirá los sábados de 08:00 a 24:00 horas, proporcionando un espacio adicional acondicionado para el estudio.

Cerradas en los festivos navideños

Las salas permanecerán cerradas los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como 1 y 6 de enero, además de los domingos. El aforo será limitado en ambos espacios.

Desde la Concejalía de Cultura y Biblioteca se pone de relieve que la ampliación de horarios responde a la voluntad del Ayuntamiento de estar al lado del alumnado en uno de los momentos más exigentes del curso académico. Asimismo, se insiste en que el uso de estas salas se ha incrementado notablemente en los últimos años, lo que demuestra la necesidad real de ofrecer espacios adecuados, bien equipados y con horarios flexibles.

Respaldo a los estudiantes

El Ayuntamiento recuerda, además, que esta iniciativa forma parte del plan anual de apoyo a la comunidad educativa y se suma a otras acciones y programas dirigidos a jóvenes y estudiantes. A través de políticas activas de apoyo a la formación, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con la formación y el desarrollo personal de la ciudadanía.