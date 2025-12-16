Sedaví felicita a tres vecinas centenarias: Matilde, Rosa y Francisca
Las tres ciudadanas recibieron la felicitación en persona del alcalde José Cabanes
Matilde Ramón Caballer, Rosa Jiménez Real y Francisca Baixauli Muñoz han recibido durante estos últimos días del año la visita del alcalde de Sedaví, Jose Cabanes, para felicitarlas por sus 100 años de vida.
El primer edil entregó en esta señalada celebración la insignia del municipio a las tres mujeres así como unos detalles del Ayuntamiento de Sedaví y una flor de Navidad para celebrar estas marcadas fechas del año.
Agradecidas
Las tres mujeres se sintieron “muy agradecidas” por la felicitación y estuvieron conversando con Cabanes sobre su familia y sus 100 años de vida.
"Son parte de la historia de Sedaví"
"Es un placer poder felicitar a estas tres mujeres que cumplen 100 años y que sientan el cariño de su municipio que las felicita por este cumpleaños tan especial", ha confesado Jose Cabanes, quien también ha añadido que estas mujeres “son parte de la historia de Sedaví, han vivido mucho y son una fuente de sabiduría e historia”.
