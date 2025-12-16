Torrent acoge el VIII mercadillo solidario a beneficio de Adisto

Torrent celebrará el próximo 20 de diciembre el VII mercadillo solidario a favor de Adisto, organizado por el AMPA del CEIP Antonio Machado, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent. El objetivo es recaudar fondos para apoyar la labor que desarrolla esta asociación de personas con discapacidad en la ciudad.

El evento tendrá lugar el viernes 20 de diciembre, en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas, y está pensado como una jornada solidaria, familiar y participativa, enmarcada en el ambiente navideño.

Durante la mañana, los más pequeños podrán disfrutar de talleres infantiles, mientras que las familias tendrán la oportunidad de participar en un almuerzo solidario, cuya recaudación se destinará íntegramente a ADISTO.

Juguetes de segunda mano

Ya por la tarde, el mercadillo solidario ofrecerá una amplia variedad de juguetes de segunda mano, así como una gran tómbola solidaria en la que se podrán encontrar numerosos productos nuevos, entre ellos juegos, pequeños electrodomésticos, cestas de alimentos, tatuajes, viajes y muchas otras sorpresas, gracias a la colaboración de entidades y comercios.

El evento contará además con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que pasarán a saludar a todas las familias asistentes, haciendo las delicias de los más pequeños. Asimismo, se podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica con buñuelos con chocolate, pastas de té árabes, quesos y otros detalles especiales, que contribuirán a crear un ambiente festivo y solidario.

Batucada

Para amenizar la tarde, el mercadillo contará con la animación de la Batucada de ADISTO, la participación de los niños de Kangoo y Fitness-Flamenco, así como con la presencia de las Ayudantes de Papá Noel y de los Reyes Magos, de la mano del grupo de Gimnasia Rítmica Torrent.

La totalidad de la recaudación obtenida durante la jornada irá destinada a ADISTO, asociación de personas con discapacidad de Torrent, que trabaja diariamente para mejorar la calidad de vida y la inclusión social de sus usuarios.

Desde la organización, se anima a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria, pensada para disfrutar en familia y colaborar, al mismo tiempo, con una causa social que revierte directamente en el bienestar de los vecinos de Torrent.