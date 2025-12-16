Torrent reforzará la seguridad en Agost mediante drones

El Ayuntamiento de Torrent ha mantenido una reunión de trabajo con la Asociación de Vecinos Agost, a petición de la propia entidad vecinal, en un encuentro que los vecinos han calificado como "muy necesario" para reforzar el contacto directo con la administración y trasladar de primera mano las inquietudes y necesidades de las zonas diseminadas del municipio.

En la reunión participaron el presidente de la asociación, Rafael Gil, acompañado por cuatro miembros de la junta directiva, así como el concejal del área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, la concejala del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Sonia Roca, el comisario jefe de la Policía Local, José Pascual Martínez y el intendente Gallardo, en una muestra clara del compromiso municipal con el diálogo y la atención personalizada a los vecinos de estas áreas.

El encuentro se desarrolló en un clima de cercanía, escucha activa y colaboración, con el objetivo de mantener una relación fluida y permanente entre el ayuntamiento, los cuerpos de seguridad y la asociación vecinal, favoreciendo así una comunicación directa que permita abordar de manera coordinada las distintas realidades de los diseminados, un entorno extenso y con características muy particulares.

Durante la reunión, los responsables municipales y policiales expusieron la línea de trabajo que se está siguiendo para mejorar la atención y la seguridad en todo el término municipal, poniendo en valor la planificación progresiva de recursos humanos y materiales, así como la importancia de avanzar paso a paso para consolidar mejoras sostenibles en el tiempo. En este sentido, se subrayó la voluntad de no dejar atrás a los diseminados, integrándolos plenamente en las políticas municipales.

Equipo de drones

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue la explicación detallada del uso del equipo de drones de la Policía Local, una herramienta tecnológica que está ofreciendo resultados muy positivos y que permite ampliar la capacidad de vigilancia y supervisión en zonas de difícil acceso o gran extensión territorial. Desde la Jefatura se trasladó que este recurso se está potenciando y profesionalizando, con personal específicamente formado, y que permitirá planificar vuelos preventivos y operativos tanto diurnos como nocturnos.

Asimismo, se incidió en la importancia de la coordinación entre la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional, una relación que fue calificada como fluida y eficaz, y que resulta fundamental para dar respuesta a las necesidades de un municipio con una amplia superficie y una diversidad de entornos urbanos y rurales. La colaboración interinstitucional se presentó como un pilar básico para optimizar recursos y mejorar la percepción de seguridad entre los vecinos.

Por parte de la Asociación de Vecinos Agost, se valoró "muy positivamente la celebración de esta reunión, destacando la importancia de contar con canales directos de comunicación, especialmente en zonas donde residen personas mayores junto a nuevas familias que se han asentado de forma permanente en los últimos años. En este sentido, se puso de manifiesto la necesidad de que la información llegue a todos los vecinos, reforzando la cercanía institucional".

Asimismo, trasladaron de manera directa a los representantes municipales y a los responsables policiales las principales necesidades que afectan a los diseminados, "poniendo de relieve las particularidades de un entorno amplio, disperso y en constante transformación. Desde la asociación se subrayó la importancia de reforzar la presencia policial, con el objetivo de anticiparse a las situaciones que puedan generar preocupación entre los residentes y avanzar hacia soluciones eficaces y sostenidas en el tiempo".

El ayuntamiento, por su parte, reafirmó su compromiso de seguir manteniendo este tipo de encuentros periódicos, entendiendo que "la mejor manera de abordar las problemáticas de los diseminados es a través del diálogo continuo, la planificación conjunta y la corresponsabilidad, avanzando hacia un modelo de municipio más equilibrado, seguro y cohesionado".

Estrategia con barrios y urbanizaciones

"Esta reunión supone un paso más en la estrategia municipal de proximidad con los barrios y urbanizaciones, consolidando una relación basada en la confianza mutua, la transparencia y el trabajo coordinado para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos del término municipal", expresan desde el consistorio.

El concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha señalado que “este tipo de reuniones son fundamentales para conocer de primera mano la realidad de los diseminados y poder planificar las actuaciones desde una visión global y ordenada. Escuchar a los vecinos nos permite avanzar en soluciones progresivas y realistas, adaptadas a un entorno con características muy específicas, y hacerlo siempre desde la coordinación entre áreas municipales”.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha destacado que “mantener un contacto directo y fluido con las asociaciones vecinales es clave para reforzar la seguridad y la confianza de los vecinos. Los diseminados requieren una atención específica y una planificación constante, y desde el Ayuntamiento estamos trabajando para mejorar la presencia, la coordinación entre cuerpos de seguridad y el uso de herramientas que nos permitan ser más eficaces”.

Finalmente, el comisario jefe de la Policía Local ha subrayado que “la seguridad en un término municipal tan extenso exige combinar recursos humanos, tecnología y una comunicación permanente con los vecinos. El uso de drones y otros medios tecnológicos nos permite ampliar nuestra capacidad de vigilancia y actuación, especialmente en zonas diseminadas, y hacerlo siempre dentro de una planificación preventiva y coordinada con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad”.