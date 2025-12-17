Alaquàs intensifica el control de plagas de roedores y cucarachas con tratamientos semanales

En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Alaquàs ha intensificado las acciones de control de plagas en el municipio, realizando tratamientos específicos contra roedores y cucarachas en las vías públicas y el alcantarillado.

El consistorio ha reforzado el servicio de control de plagas con actuaciones semanales en todas las zonas del municipio, organizadas de manera que, en el plazo de un mes, todo el término municipal quede completamente cubierto. "De este modo, se garantiza un control constante, eficaz y sostenible durante todo el año", afirman.

Dentro de esta planificación, el pasado jueves 10 de diciembre, la empresa adjudicataria del servicio actuó en el Sector 2, que comprende las vías situadas dentro de la demarcación formada por la avenida Pablo Iglesias, la avenida Ausiàs March, la avenida Blasco Ibáñez, la rotonda de la Torre, el paseo de la Alameda y la zona de los huertos urbanos.

Nueva intervención esta semana

Asimismo, este jueves 18 de diciembre, la empresa volverá a intervenir en el municipio para llevar a cabo los tratamientos correspondientes al Sector 3, que incluye las calles San Cayetano, San Hipólito, Mayor, la avenida País Valenciano, la avenida Pablo Iglesias, la avenida Ausiàs March, la calle Lanjarón, la calle Jaume I, la calle de los Artesanos, la calle Cuenca y la carretera de Aldaia.

El Ayuntamiento de Alaquàs anima a la ciudadanía a comunicar cualquier incidencia. / A. A.

Este servicio incluye tratamientos DDD (Desinfección, Desinsectación y Desratización), así como actuaciones específicas contra el mosquito común y el mosquito tigre. Las intervenciones se realizan también en centros educativos, instalaciones deportivas, polígonos industriales y edificios municipales.

Para asegurar una cobertura regular y eficiente, Alaquàs se ha dividido en diversas fases de tratamiento. Cada semana se interviene en una fase diferente y, gracias a esta planificación, todas las zonas del municipio reciben actuación dentro del mismo mes. Además, la empresa aprovecha las visitas para atender posibles avisos o incidencias en otras zonas, garantizando así una respuesta más rápida y efectiva.

El Ayuntamiento de Alaquàs agradece la colaboración del vecindario y anima a la ciudadanía a comunicar cualquier incidencia para continuar mejorando el servicio. Desde la Concejalía de Salud Pública se destaca que este refuerzo “supone un paso muy importante para garantizar un entorno más saludable, seguro y confortable para todas y todos los vecinos”.

El departamento de Salud Pública está disponible para la ciudadanía de lunes a viernes de 9 a 14 horas y los lunes también de 16 a 18 horas. Se pueden comunicar avisos a través del correo electrónico salutpublica@alaquas.org o de los teléfonos 961 51 94 00 o 674 24 63 97.