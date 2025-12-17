El atletismo de Torrent saldrá a la calle para defender sus pistas

El Club Atletismo Torrent ha convocado una concentración reivindicativa y pacífica el lunes 22 a las 18:00 horas a las puertas del Ayuntamiento de Torrent, ante el Ficus de esta plaza, para reclamar la continuidad del atletismo en las pistas del Parc Central y protestar contra el proyecto municipal de convertir el estadio de atletismo en un campo que sea también para rugby.

Según denuncia la entidad, la transformación de la instalación con la colocación de dos postes de 12 metros para jugar a rugby, supondría que la pista quedara parcial o totalmente inutilizada para la práctica del atletismo. La colocación de postes y porterías impediría la realización de pruebas esenciales como el lanzamiento de jabalina, además de generar riesgos de seguridad para los deportistas durante entrenamientos y competiciones. Asimismo, el club advierte de que la modificación impediría la celebración de competiciones oficiales de ámbito provincial, autonómico y nacional, como ya publicó este diario.

El Club Atletismo Torrent subraya que la medida pone en peligro más de 40 años de historia y éxitos deportivos, con un balance de 311 medallas nacionales, varios atletas internacionales con medallas europeas y mundiales y cerca de 400 atletas en activo, repartidos en categorías femeninas y masculinas desde base hasta absoluto. A su juicio, el impacto afectaría especialmente a la cantera y a la continuidad del proyecto deportivo en la ciudad.

La entidad también critica que el ayuntamiento avance en esta iniciativa pese a que el pleno municipal se pronunciara en contra, aprobando por un ajustado margen la búsqueda de alternativas para el rugby que no implicaran la transformación de la pista de atletismo.

Con esta concentración, el club hace un llamamiento a deportistas, familias y ciudadanía para defender que las instalaciones del Parc Central mantengan su uso original, recordando que, según subrayan, "las pistas de atletismo son para correr, saltar y lanzar, no para placar".