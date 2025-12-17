La campaña de la carta a los Reyes Magos llega a Paiporta para fomentar el valenciano

Un total de 2.100 alumnos y alumnas de todas las escuelas de educación infantil y primaria de Paiporta han recibido en los últimos días el modelo de carta a los Reyes Magos distribuido en cada centro educativo por la Agencia de Promoción del Valenciano AVIVA. Como cada año, el Ayuntamiento de Paiporta, a través de esta agencia, se ha adherido a una campaña cuya finalidad es promover el uso del valenciano y la creatividad entre el alumnado más joven de la localidad.

La campaña de la carta a los Reyes es una iniciativa promovida por las oficinas de promoción del valenciano de La Pobla de Vallbona y València, que cuenta con el apoyo de otras 34 agencias locales, entre las cuales se encuentra la de Paiporta, además de la Unidad de Normalización Lingüística de la Diputación de València.

Además de contar con textos en valenciano, la carta deja un espacio para que las niñas y los niños expresen por escrito sus deseos para el Día de Reyes, e incluye también unos adhesivos para que los más pequeños y las más pequeñas, que todavía tienen dificultades para escribir y se encuentran en proceso de aprendizaje, también puedan participar.

Promoción del valenciano

La concejala de Educación de Paiporta y responsable de AVIVA, Olga Sandrós, ha explicado que «el Ayuntamiento siempre estará al lado y apoyará todas las iniciativas que se encaminen a la promoción del valenciano, especialmente entre la población más joven, ya que son el futuro de nuestra sociedad y de nuestra lengua».

Para Sandrós, «la obligación del ayuntamiento es proteger y promover el uso del valenciano en todos los contextos y en todo momento y, por ello, nos adherimos a esta campaña, al igual que lo hacemos con la de rebajas en valenciano, para fomentar el uso de la lengua en ámbitos en los que le cuesta avanzar, como es el comercial», ha concluido.