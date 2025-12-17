Emergencias destaca la colaboración con la zona cero tras el episodio de lluvias

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha destacado la colaboración con los municipios de la zona afectada por las inundaciones del 29 de octubre de 2024 para coordinar las actuaciones dirigidas a paliar los efectos del actual episodio de lluvias.

Valderrama ha realizado estas declaraciones durante la visita que ha realizado a las poblaciones de Catarroja y Massanassa acompañado por la directora general de Recuperación y Reconstrucción de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Sandra Castillo.

En Catarroja ha visitado la zona de Pelayo, que con cada episodio de lluvias presenta problemas de filtración de aguas subterráneas, al colapsar el colector de Albal. Esta zona tiene pendiente una grana ctuaicón dondeentrán varias administraciones ocmptentes, desde los ocnsisotrios de ambosmunicpios, a la Epsar incluso Adif, ya que pasa las vias por al lado. Allí, Lorena Silvent, alcaldesa del munipios ha asegurado que tras la dana, "tenemos algunos puntos donde hay hundimientos y tras el episodio de lluvias de esta noche, esas filtraciones de agua subterránea han sido más preocupantes y hemos necesitado la ayuda de los bomberos para actuar en algún garaje".

Juan Carlos Valderrama junto con Sandra Castillo y Lorena Silvent en Catarroja. / A.C.

El conseller de Emergencias e Interior ha transmitido tranquilidad a las poblaciones de la zona y ha remarcado que “ha existido en todo momento coordinación y colaboración” para “actuar lo más rápidamente posible” tras la activación, por parte del Centro de Coordinación de Emergencias, de una alerta naranja ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por un fenómeno meteorológico observado.

Valderrama ha subrayado en este sentido el trabajo conjunto entre todas las administraciones y se ha referido de forma especial a la actuación de alcaldes y alcaldesas de la zona y a la concienciación ciudadana.

El responsable de Emergencias ha precisado que, en la noche de este martes, entre 21.00 y las 23.00 horas, el teléfono 1·1·2 recibió unas 50 llamadas procedentes de municipios de l’Horta Sud y de València relacionadas con las lluvias, si bien no se han registrado incidentes relevantes