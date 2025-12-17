Una espectacular tromba de agua obliga a cortar caminos rurales en Torrent

Como si hubiera aparecido un nuevo río. Eso es lo que se han encontrado los vecinos de Torrent que han intentado esta tarde transitar por el camino de Fatxardet para llegara urbanizaciones como Monte Real. Una gran tromba de agua ha inundado por completa esta vía agrícola a última horta de la tarde, obligando a la Policía Local a cortar el tráfico.

El consistorio ha enviado un comunicado a través de sus redes sociales donde la Policía Local informaba que "no se intente pasar por los caminos de Fatxardet, ni por las vaguadas, ya que, debido a una tromba de agua, en algunas de ellas está circulando aga. Si hay agua está terminantemente prohibido circular por ellas por el riesgo que supone. Rogamos máxima precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias".

Fuentes municipales aseguran que aunque en el núcleo urbano de Torrent no ha llovido desde las 16.30 horas, ha sido la intensa lluvia que ha caído en el término y las zonas rurales la que ha ocasionado esta gran tromba de agua que circulaba con gran velocidad por los caminos.