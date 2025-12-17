¿Por que la lotería de navidad siempre toca en Manises? El secreto detrás de una de las administraciones "más afortunadas" de España

La probabilidad de ganar el Gordo de Navidad es sólo del 0,001%. Parece casi imposible y, de hecho, es por eso que la lotería es uno de los denominados juegos de azar: únicamente la suerte decide el número que este año 2025 conseguirá alzarse como el gran triunfador de la navidad y repartirá dinero a espuertas en algún punto de la geografía española.

Sin embargo, todos los años hay lugares donde las colas interminables se repiten para conseguir un décimo para la lotería de navidad. ¿Por qué? Porque casi siempre, o siempre, reparten premios. Y como cada vez que una administración de lotería entrega un premio del sorteo extraordinario de navidad, al año siguiente las ventas se disparan para obtener un número de estas administraciones 'afortunadas', la leyenda se engrosa y el mito crece cada vez más.

No es algo nuevo. La Bruja de Oro (Sort, en Lleida) o Doña Manolita (Madrid) son claros ejemplos de esta superstición y, sobre todo, de unas ventas masivas que año tras año no sólo se mantienen, sino que incluso se multiplican. En Valencia también se da este fenómeno y se ha hecho famosa una de estas administraciones 'con suerte' en la que los premios en la lotería de navidad se suceden sin descanso: la administración nº 3 de Manises, que cada año reparte alguno de los grandes premios del sorteo de Navidad.

Pero, ¿realmente son tan afortunadas estas administraciones o hay algo más detrás? Pues básicamente el secreto está en una cuestión estadística. Ni más, ni menos.

La suerte, una cuestión de estadística

Como se decía en la primera línea, la probabilidad de ganar el Gordo de Navidad es del 0,001%. Eso, si sólo se juega un número. Pero, conforme se compran más números, se multiplican las posibilidades de hacerse con el primer premio de la lotería de Navidad. O, al menos, con alguno de todos los que ofrece este sorteo tan singular y tradicional.

Parece claro: a más números jugados, más gasto pero también más oportunidades de conseguir premio. Y esto mismo sucede con las administraciones de lotería: a más números en venta, más posibilidades de repartir uno de los que resulten agraciados el próximo 22 de diciembre en el sorteo de navidad.

Según explicaba el matemático y doctor en Estadística Javier Álvarez Liébana a un canal de televisión de ámbito nacional, "la probabilidad de que toque el premio no depende tanto de cuánta gente compre en una administración, sino de cuántos números ha comprado esa administración".

De hecho, si una administración de lotería "compra un tercio de todos los números que entran en el sorteo de navidad, tendrá un 33% de probabilidades de que un premio, incluido el Gordo de navidad, toque en su administración". Es lo que sucede en Doña Manolita, que suele comprar miles de números cada año para el sorteo de navidad: juega muchos números y, por lo tanto, muchas probabilidades de repartir alguno de los premios.

Alegría en la administración de lotería nº 3 de Manises, famosa por su 'fortuna' a la hora de repartir premios. / Francisco Calabuig

Pero comprar muchos números de la lotería de navidad exige un desembolso muy importante, puesto que cada número tiene 1.980 décimos. Las adquisiciones se pueden hacer a número completo, por series o por billetes (diez décimos de un mismo número), como hace en muchos casos la administración de lotería nº 3 de Manises y otras muchas de las más conocidas. Y es que, si se hace por billetes, las probabilidades de tener uno de los premios se multiplican vertiginosamente. Aquí, la explicación:

Comprar por ejemplo cinco números completos de la lotería de navidad a razón de 1.980 décimos por número, hacen un total de 9.900 décimos. Pero sólo se juegan cinco números y, por lo tanto, las posibilidades de tener uno de los premios de la lotería de navidad son del 0,005%.

Pero, si en vez de comprar cinco números completos (9.900 décimos), se compra lo mismo en billetes de diferentes números (diez décimos por número), se pueden adquirir muchos más números, 50 para ser exactos, y, por lo tanto, las probabilidades de repartir premio se disparan hasta el 0,050%.

Colgar el cartel de "Vendido aquí"

El desembolso económico para la administración es el mismo, pero las posibilidades de repartir la suerte y atraer futuros compradores son notablemente mejores. Evidentemente, en estos casos, las administraciones no repartirán grandísimas cantidades de dinero, pero sí podrán colgar el cartel de "Vendido aquí", lo que supone un reclamo para los clientes porque la 'fortuna' ya ha tocado al establecimiento.

A pesar de eso, Álvarez Liébana insiste: "Comprar un décimo" en una de esas administraciones tan conocidas "no significa tener más probabilidades de conseguir un premio, porque la posibilidad de que una persona se lleve el Gordo de navidad es la misma, lo compre donde lo compre". Lo importante, en realidad, es la cantidad de números que se jueguen, no dónde se hayan adquirido.