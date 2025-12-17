Paiporta refuerza la lucha contra el acoso escolar con una charla en el CEIP Ausiàs March

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la unidad Temis de la Policía Local, impartió ayer, martes 16 de diciembre, una charla sobre acoso escolar en el CEIP Ausiàs March, dirigida a cuatro clases de 6º de Primaria y con una duración total de cuatro horas. Esta sesión forma parte del programa de charlas escolares que la unidad TEMIS está desarrollando en todos los centros educativos del municipio, con el objetivo de prevenir, detectar y actuar ante posibles situaciones de bullying.

Durante la charla, los agentes trabajaron con el alumnado los conceptos básicos sobre el acoso, sus consecuencias emocionales y sociales, y el papel fundamental del entorno, especialmente de los compañeros que presencian estas situaciones, destacando la importancia de no normalizarlas y de comunicarlas a personas adultas de referencia. Las sesiones fomentan valores como la empatía, el respeto y la convivencia positiva, promoviendo una cultura de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia o discriminación.

Olga Sandrós, concejala de Educación del Ayuntamiento de Paiporta, ha subrayado que “estas charlas son una pieza clave en el trabajo continuado que realizamos desde el Consistorio para garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia. Trabajamos con todos los centros del municipio para prevenir el acoso, formar al alumnado y ofrecer herramientas a docentes y familias”.

Unidad Temis

Por su parte, la concejala de Policía, Susana Moreno, ha recordado que “la unidad Temis, dedicada a la violencia de género y a la infancia, realiza seguimiento y acciones de sensibilización en los centros educativos con el fin de contar con un análisis directo de la problemática del acoso escolar, adaptando así las medidas municipales a la realidad, y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad de los menores, una labor que se viene desarrollando desde hace años mediante estas charlas”.

Esta iniciativa se enmarca en el trabajo transversal entre las concejalías de Educación y Policía Local y da continuidad a la estrategia del Ayuntamiento de Paiporta para la prevención del bullying, basada en la coordinación institucional, la intervención temprana y el acompañamiento integral al alumnado y a las familias.